В Сербии осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву

Глава сербского Минобороны Александр Вулин осудил решение Польши не приглашать представителей России и Сербии в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

Заявление Вулина опубликовано на сайте Минобороны Сербии.

«Если с Сербией и Россией не отметят начало Второй мировой войны, тогда должны будут отмечать с теми, кто её вызвал», — заявил он.

Вулин добавил, что если в Польше думают, что её «место с силами, которые вызвали Вторую мировую войну, совершили самые страшные преступления в истории человечества», то поляки «сами выбрали свою сторону, а Сербия никогда не была на неправильной стороне».

Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк обосновал отказ от приглашения России на памятные мероприятия в Варшаве 1 сентября незаинтересованностью Москвы в «исторической правде».

В конце марта в канцелярии польского лидера заявили, что на данные мероприятия были приглашены лишь страны ЕС и «Восточного партнёрства», членом которых Россия не является.

Российский МИД, в свою очередь, напомнил о ключевой роли СССР в спасении Европы от уничтожения.