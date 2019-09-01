МИД России: СССР спас европейскую демократию от уничтожения

В Министерстве иностранных дел России по случаю 80-летия начала Второй мировой войны заявили, что именно Советский Союз спас европейскую демократию от уничтожения.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное в Telegram-канале МИД.

«Можно по-разному оценивать советскую политику на начальном этапе Второй мировой войны, но нельзя отрицать тот факт, что именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию», — говорится в сообщении.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Берлин не забудет своей ответственности за преступления в Европе.

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк, объясняя, почему Россию не пригласили на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, заявил, что позиция России не соответствует «исторической правде».