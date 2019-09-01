Захарова оценила отказ Польши от приглашения России в Варшаву
- РИА Новости
«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее замглавы МИД Польши Шимон Шинковски вель Сенк обосновал отказ от приглашения России на памятные мероприятия в Варшаве 1 сентября незаинтересованностью Москвы в «исторической правде».
В конце марта в канцелярии польского лидера заявили, что на данные мероприятия были приглашены лишь страны ЕС и «Восточного партнёрства», членом которых Россия не является.
МИД России, в свою очередь, напомнил о ключевой роли Советского Союза в спасении Европы от уничтожения.