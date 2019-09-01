«Навязанная извне трактовка»: в России отреагировали на отказ Польши совместно отметить годовщину начала Второй мировой

Руководство Польши поставило себя в очень глупое положение, отказавшись пригласить Россию на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны и объяснив это «духом исторической правды». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковски вель Сенка. В Госдуме отметили, что действия Варшавы оскорбляют память солдат и офицеров, которые погибли, освобождая польские земли от нацистов. В Совете Федерации, в свою очередь, выразили мнение, что подобная манера поведения была навязана властям Польши извне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова замминистра иностранных дел Польши Шимона Шинковски вель Сенка о том, что Россия не была приглашена на мероприятия по случаю 80-летия с начала Второй мировой войны, поскольку Варшава придерживается «духа исторической правды» и выбирала участников на основе «современного критерия»

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова в своём Facebook.

Принижая роль СССР и России во Второй мировой войне, Польша политизирует итоги войны и пытается перечеркнуть историческую память. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Руководство Польши никак не поймёт, что победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности. Нравится кому-то Россия или не нравится, но её решающая роль во Второй мировой войне признана всеми народами мира, включая государства антигитлеровской коалиции, куда входили в том числе США и Великобритания», — передаёт РИА Новости слова политика.

Он также отметил, что память о советских солдатах не сотрётся никогда, в то время как польские политики, пытающиеся её разрушить, не оставят следа в истории.

«Действия польского руководства оскорбляют память о более чем 600 тыс. солдат и офицеров, погибших за освобождение Польши от поработителей, спасая от истребления польский народ. Это мы всегда должны помнить, независимо от того, какие партии и президенты приходят к власти», — добавил Володин.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, такая позиция навязана польскому обществу другими странами.

«Когда Польша такие вещи делает, я никогда не соглашусь, что в глубинной памяти польского народа есть такие убеждения. Это навязанная извне трактовка событий. Это «извне» — идеолог заокеанский, перед которым крайне подобострастно прогибается всё руководство нынешней польской республики, поэтому и делает такие глупости», — сказал Клинцевич в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Новый подход к истории

Ранее в Польше заявляли, что Россия не приглашена на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны, поскольку Варшава хочет «отпраздновать» годовщину, придерживаясь «духа исторической правды». Об этом в интервью Radio Maryja рассказал замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковски вель Сенк.

«Сложно закрывать глаза на сегодняшнее отношение Российской Федерации. Мы хотим отпраздновать эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что также подтверждают последние дни, в этом не заинтересована», — заявил он.

Дипломат также отметил, что выбор гостей на церемонии продиктован требованиями времени. «Ключ к приглашению гостей на торжества — это ключ современности», заявил Шинковски вель Сенк. Приглашения были направлены представителям Евросоюза, НАТО и Восточного партнёрства (туда входят Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Армения и Грузия). «Россия же не участвует ни в одном из этих форматов», — заключил замминистра.

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Кроме того, он заявил, что Польша меняет свой «подход к историческим событиям». По его словам, 10 лет назад одним из основных гостей мероприятия по случаю начала Второй мировой войны в польском Вестерплатте был Владимир Путин, а в этом году на них приглашён президент США Дональд Трамп.

Также в мероприятии участвует и представитель Германии, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Шинковски вель Сенк обосновывает это тем, что «Германия сделала прогресс в признании своей вины в контексте Второй мировой войны».

Приглашение Германии отражает искажённое понимание истории в Польше, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, польские власти склонны винить Россию даже в нападении Германии.

«То, что сегодня в мероприятии участвует Германия, которая хотела взорвать Варшаву, стерев её с лица земли, вызывает возмущение у тех людей, которые, в том числе и в Польше, знают историческую правду. Правду о том, что советский солдат спас Польшу и польский народ как нацию от уничтожения. Но сегодня в мире такой тренд, начиная с Ледового Побоища, — виновата Россия», — рассказал он RT.

Приглашённые и отказавшиеся

Как уже было сказано, приглашение в Польшу направили и президенту США. Однако он отменил поездку из-за приближающего к Флориде урагана «Дориан», сообщает Twitter президента. Кроме того, мероприятие не посетит и глава Европейского совета Дональд Туск.

Среди стран Восточного партнёрства от приглашения отказались лидеры Белоруссии и Армении. В обоих государствах причину отказа связали с исключением России из числа гостей и напомнили, что народы Советского Союза вместе сражались против нацизма.

Президент Германии и лидер Польши ставят свечи на мемориал разрушенной синагоге в ходе мероприятий по случаю начала 80-летия Второй мировой войны

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© Bernd von Jutrczenka/dpa

«Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение к Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма», — заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Решение польских властей не приглашать на церемонию Россию раскритиковал бывший президент Польши Лех Валенса. По его словам, такие действия ведут к ещё большим разногласиям между странами, которым необходим диалог.

«Если у нас есть возражения, давайте говорить, а не изолировать. Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения. Польша подверглась нападению с двух сторон. Одна страна была приглашена, другая — нет», — заявил он в интервью Rzeczpospolita.

Позиция польских властей

В июле вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что участие президента России Владимира Путина в мероприятиях, посвящённых годовщине Второй мировой войны, было бы «неуместным».

«Было бы неуместно отмечать годовщину вооружённой агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу», — заявил он.

По словам Виктора Водолацкого, такая риторика польского руководства демонстрирует её роль в планах западных стран по «сдерживанию» России.

«После того как ушёл со сцены Порошенко — ярый русофоб и человек, который исполнял всё, что требовали «ястребы» из Госдепа, сегодня на эту роль выйдет Польша, которая готова отдать любые территории под размещение баз НАТО, под размещение ядерного оружия, для того, чтобы, как они говорят, «сдерживать Россию от посягательства на соседние государства», — считает эксперт.

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Что же касается исторического контекста мероприятия, то Польша склонна не обращать внимания на некоторые неприглядные стороны свой истории, считает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев. По его словам, хотя польские власти и признают, что Польша участвовала в разделе Чехословакии вместе с Германией, но считают, что за Вторую мировую войну ответственны в первую очередь державы, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа. Таким образом Польша, по мнению властей страны, имеет над ними некоторое моральное превосходство.

«Если у нас считается, что Мюнхенский договор привёл ко Второй мировой войне, то в Польше так не считают. Они говорят, что Вторая мировая после этого не вспыхнула, а вспыхнула после подписания пакта Молотова-Риббентропа. То есть идут акценты на разные события. Поляки обращают внимания на то, что Вторая мировая началась с нападения на Польшу, и Польша, в отличии от целого ряда стран, например Румынии, Венгрии или Финляндии, не стала сателлитом Германии. Поэтому Польша и считает себя «лучше» нас», — рассказал RT историк.