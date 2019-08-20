В Госдуме прокомментировали сообщения о демонтаже советских памятников в Польше
- РИА Новости
Как отметил Морозов, если Варшава хочет отказаться от коммунистической символики, то нет проблем.
«Но отказываться от памяти и не отдавать дань уважения русским солдатам, которые сложили головы на польской земле, — это совершенно некорректно и кощунственно», — сказал он.
Ранее Андреев в беседе с «Известиями» заявил, что официальной информации о количестве снесённых и оставшихся советских монументов Варшава не обнародует.