Трамп объяснил отмену визита в Польшу

Президент США Дональд Трамп объяснил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

«Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня», — заявил Трамп.

Он отметил, что сообщил об этом по телефону польскому президенту Анджею Дуде.

По словам Трампа, он нанесёт визит в Польшу в ближайшее время.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана.

Также польские СМИ, ссылаясь на источники, писали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от поездки в Польшу из-за того, что подобное приглашение Варшава не прислала российскому президенту Владимиру Путину.