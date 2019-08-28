СМИ: Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
СМИ: Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Лукашенко отказался от поездки из-за того, что подобное приглашение Польша не прислала российскому президенту Владимиру Путину.

МИД Белоруссии пока не комментирует эту информацию.

Ранее сообщалось, что президенты Польши, США и Германии выступят с речью 1 сентября в Варшаве на мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Подтверждён визит 20 лидеров, в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Польская сторона отметила, что ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

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