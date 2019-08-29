МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
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Он отметил, что в данной ситуации «не нужно заниматься конспирологией», Минск признателен за соответствующее приглашение.
«Но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ней у нас всегда был и остаётся прозрачный и чёткий подход», — цитирует БЕЛТА дипломата.
Как указал Глаз, все без исключения народы СССР внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом.
Он подчеркнул, что освобождение Центральной и Восточной Европы, разгром нацизма стали возможны благодаря героическим усилиям многонациональной Красной армии.
«Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — добавил он.
В Минске заявляли, что белорусский президент Александр Лукашенко был приглашён в Польшу принять участие в памятных мероприятиях.
Позднее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что Лукашенко отказался от поездки из-за того, что подобное приглашение Польша не прислала российскому президенту Владимиру Путину.
Бывший польский лидер Лех Валенса заявил, что Польша должна была пригласить Путина.