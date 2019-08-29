МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
  • © Jörg Carstensen/dpa
  • globallookpress.com

Он отметил, что в данной ситуации «не нужно заниматься конспирологией», Минск признателен за соответствующее приглашение.

«Но тема Второй мировой, Великой Отечественной войн для нас священна, и к ней у нас всегда был и остаётся прозрачный и чёткий подход», — цитирует БЕЛТА дипломата.

Как указал Глаз, все без исключения народы СССР внесли определяющий вклад в общую победу над нацизмом.

Он подчеркнул, что освобождение Центральной и Восточной Европы, разгром нацизма стали возможны благодаря героическим усилиям многонациональной Красной армии.

«Трактовать иначе, разделять вклад союзных республик в общую победу как минимум исторически неверно. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия», — добавил он.

В Минске заявляли, что белорусский президент Александр Лукашенко был приглашён в Польшу принять участие в памятных мероприятиях. 

Позднее СМИ, ссылаясь на источники, писали, что Лукашенко отказался от поездки из-за того, что подобное приглашение Польша не прислала российскому президенту Владимиру Путину.

Бывший польский лидер Лех Валенса заявил, что Польша должна была пригласить Путина

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