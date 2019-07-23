Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

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Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
  • РИА Новости

«Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Она отметила, что вопрос визита Лукашенко в Польшу находится в стадии рассмотрения.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп приедет в Польшу 31 августа, чтобы 1 сентября принять участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны.

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