Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

«Приглашение президента Польши на имя президента Беларуси принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны действительно поступило», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт.

Она отметила, что вопрос визита Лукашенко в Польшу находится в стадии рассмотрения.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп приедет в Польшу 31 августа, чтобы 1 сентября принять участие в мемориальных мероприятиях, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны.