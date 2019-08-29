СМИ: Трамп отменил поездку в Польшу

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомлённых источника.

По словам одного из источников, представлять делегацию США в Варшаве будет вице-президент Майк Пенс.

Отмечается, что ураган должен достичь побережья Флориды во вторник, 2 сентября.

Ранее польские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп откладывает свой визит на сутки и прибудет в Польшу не в субботу, 31 августа, как планировалось, а в воскресенье, 1 сентября.

Трамп должен был посетить Польшу для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Президенты Польши, США и Германии должны были выступить с речью 1 сентября в Варшаве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить