«Исторические спекуляции»: зачем Польша вновь подняла вопрос репараций за годы немецкой оккупации

В Польше считают по-прежнему актуальным вопрос репараций со стороны Германии за причинённый ущерб в годы Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Яцек Чапутович во время выступления, приуроченного к 75-летию Варшавского восстания. Ранее на пресс-конференции глава МИД ФРГ Хайко Маас, который также принял участие в памятных мероприятиях, заявил, что в Германии вопрос с репарациями польской стороне считают закрытым. По мнению экспертов, возвращаясь к этой теме, Варшава всерьёз надеется получить от Берлина какие-то средства. Аналитики также полагают, что тему репараций польские власти используют для отвлечения внимания населения от внутренних проблем.

Вопрос выплаты репараций Польше со стороны Германии за ущерб, причинённый ей во время Второй мировой войны, ещё не закрыт. Об этом заявил в четверг, 1 августа, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на памятных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине начала Варшавского восстания.

«Ущерб, нанесённый Польше и полякам, не был устранён теми, кто его нанёс. Поляки сами, своими усилиями и трудом восстановили разрушенную столицу, — приводит слова министра ТАСС. — Этот факт является яркой иллюстрацией более глобальной проблемы, которая не позволяет полякам признать вопрос репараций закрытым».

Таким образом он ответил на слова главы германского МИД Хайко Мааса, который на пресс-конференции заявил, что вопрос репараций «для Германии закрыт». 1 августа Маас посетил Варшаву, чтобы отдать дань уважения участникам восстания.

Выступая в Музее Варшавского восстания, он заявил, что ему стыдно за то, что «немцы, действуя от имени Германии, сделали с Польшей».

Главы МИД Польши и Германии Яцек Чапутович и Хайко Маас на мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине Варшавского восстания

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© Kay Nietfeld/dpa

Тема репараций со стороны Германии вновь начала активно обсуждаться в Польше с приходом к власти националистически настроенного президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость». Лидер этой политической силы Ярослав Качиньский в 2017 году заявил, что его страна не отказывается от претензий к Германии и считает вопрос компенсаций открытым.

Эту точку зрения поддержал и тогдашний глава польского Министерства обороны Антоний Мачеревич, сообщивший, что у Польши есть юридические основания требовать от ФРГ возмещения ущерба. А глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик озвучил и приблизительную сумму, которую Варшава рассчитывает получить, — $1 трлн. Эта цифра превышает сделанные ещё в 1947 году расчёты, согласно которым нанесённый ущерб оценивался в $50 млн, что по сегодняшнему курсу составляет около $850 млрд.

В дискуссию вмешался и глава государства: Анджей Дуда назвал тему репараций вопросом «истины и ответственности».

«На мой взгляд, тема репарационных выплат не закрыта. В польском парламенте, в сейме эту тему подняла группа экспертов. Парламентарии обсудят данный вопрос и решат, какие шаги предпринимать дальше», — цитирует Дуду РИА Новости.

Спустя десятилетия после окончания войны получить компенсацию от Германии пытается не только Польша. С аналогичным требованием в 2018 году выступила и Греция. Её президент Прокопис Павлопулос заявил тогда, что требования Афин по возмещению «оккупационного займа и выплате репараций» имеют под собой юридическое основание.

Позиция Берлина

Германия все претензии Польши отвергает. Как пояснил руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов, в Берлине считают этот вопрос закрытым и к нему возвращаться не собираются.

Президент Польши Анджей Дуда

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© Kay Nietfeld/dpa

«Позиция Германии жёсткая и однозначная, она считает, что вопрос закрыт и обсуждаться он не будет, поскольку Польша в 1950-е годы получила часть Восточной Пруссии и подписала соглашение», — заявил эксперт.

Речь идёт о соглашении от 1953 года, согласно которому Варшава отказывалась от каких-либо претензий к Германии. Однако этот аргумент официальная Польша игнорирует, считая, что оно касалось только Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики — ныне не существующих стран. Помимо этого, Варшава утверждает, что отказаться от репараций её вынудил СССР.

Точка зрения Берлина подкреплена так же и соглашениями, которые в начале 1990-х годов Польша подписала с уже объединённой Германией, отметил кандидат исторических наук и преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ Вадим Трухачёв.

«Вопрос репараций за ущерб, причинённый республике во время Второй мировой войны, в начале 1950-х годов закрыли, а в начале 1990-х объединённая Германия подписывала с Польшей договор о границе», — заявил он.

Невосполнимый ущерб

Согласно докладу, подготовленному польским Бюро военных репараций в 1947 году, в результате действий Германии Польша потеряла 6 млн своих граждан, из которых более 600 тыс. погибли непосредственно во время военных действий, а остальные — в период оккупации. В это число входят и почти 3 млн евреев. Население Польской республики в 1939 году составляло около 34 млн человек.

Германия проводила целенаправленную политику по уничтожению польской культуры и образования. Тысячи представителей польской интеллигенции стали жертвами действий оккупантов. За годы войны было уничтожено около 43% всей образовательной и исследовательской инфраструктуры страны, а так же 14% музеев.

Почти 3 млн поляков были вывезены на работы в Германию. В Польшу же нацистское руководство направило 700 тыс. немецких колонистов, которые получили от оккупационных властей в собственность торговые и промышленные объекты, сельскохозяйственные угодья.

В результате боевых действий и неудачного восстания, предпринятого польской Армией Крайовой в 1944 году, 85% зданий Варшавы были уничтожены. Практически стёртым с лица земли оказался исторический центр города.

Немецкие солдаты во время подавления Варшавского восстания в сентябре 1944 года

© Bundesarchiv

Вопрос репараций Польше решался в 1945 году на Потсдамской конференции. Тогда участники антигитлеровской коалиции пришли к соглашению, что Варшава получит компенсацию из доли СССР, которая поступала из восточной части Германии. В 1953 году Варшава отказалась от дальнейших претензий на выплаты со стороны ГДР.

Для внутреннего пользования

По мнению Владислава Белова, в данном вопросе Польша руководствуется исключительно корыстными интересами. Варшава всерьёз считает, что ей удастся получить от Берлина определённые финансовые средства, полагает аналитик.

В свою очередь, Вадим Трухачёв полагает, что, поднимая вопрос о репарациях, нынешние польские власти также пытаются решить и внутриполитические проблемы.

«Партия Ярослава Качиньского, которая сейчас находится у власти в Польше, сделала исторические спекуляции центром своей политики, чтобы отвести внимание польских избирателей от текущих проблем. На данный момент исторические вопросы закрыты, но польские политики предпочитают их поднимать», — отметил эксперт.

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В обозримом будущем Польша не откажется от этой идеи, считает Белов. Вместе с тем он указал, что постоянно устраивать ревизию итогов Второй мировой войны — опасный путь.

«В ближайшее время Польша этот вопрос не закроет, она будет протестовать и постоянно давить на Германию, — сказал эксперт. — Пересматривать соглашения можно бесконечно, но в таком случае повторятся события, которые происходили в начале прошлого века».

Тема репараций может уйти в прошлое лишь с приходом к власти в Польше оппозиции, отметил Трухачёв. Однако пока этого не произошло, Варшава продолжит нынешний курс, регулярно поднимая этот вопрос на различных встречах в ЕС, но всякий раз будет получать отказ.