В Германии заявили о неизменности позиции по вопросу репараций Польше

Позиция властей Германии по вопросу выплаты Польше военных репараций остаётся прежней. Об этом, как сообщает РИА Новости, в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Позиция правительства ФРГ по данному вопросу известна, она остаётся прежней», — сказал Зайберт.

Отмечается, что в правительстве ФРГ считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что считает открытым вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше в годы Второй мировой войны.

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии.