В Германии заявили о неизменности позиции по вопросу репараций Польше
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«Позиция правительства ФРГ по данному вопросу известна, она остаётся прежней», — сказал Зайберт.
Отмечается, что в правительстве ФРГ считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и что нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что считает открытым вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше в годы Второй мировой войны.
Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал намерение Варшавы пересчитать сумму репараций от Германии.