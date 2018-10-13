«Очередь выстроится немалая»: что стоит за требованием ряда стран к Германии выплатить репарации за преступления рейха

Греция потребует репараций от ФРГ за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Об этом накануне сообщил президент Прокопис Павлопулос в ходе встречи со своим германским коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Ранее вопрос выплаты компенсаций поднимал греческий премьер-министр Алексис Ципрас. Таким образом Афины присоединились к государствам, требующим от Берлина заплатить за ошибки прошлого. Эксперты отмечают, что каждая из этих стран пытается за счёт обращения к истории решить свои текущие экономические проблемы.

Президент Греции Прокопис Павлопулос заявил, что его страна будет требовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесённый ей в годы Второй мировой войны. Эти слова прозвучали на торжественном ужине в честь немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, прибывшего накануне с визитом в Афины.

«Мы считаем, что требования Греции по возмещению оккупационного займа и выплате военных репараций юридически обоснованы и могут быть предметом судебного разбирательства», — подчеркнул Павлопулос.

Ранее в ходе визита на остров Крит в деревню Канданос, где фашисты в 1941 году казнили 180 жителей, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что требование репараций является «исторической обязанностью» греческого правительства. Председатель парламента Греции Никос Вуцис в сентябре утверждал, что в ближайшие два месяца законодательный орган рассмотрит вопрос выдвижения требований к Берлину.

«Они могут попытаться начать требовать репарации через Международный суд ООН, — заявил в интервью RT полномочный представитель адвокатской палаты ЕС в РФ, эксперт по международному праву Александр Трещёв. — Это единственная инстанция, которая может такие вещи сегодня рассматривать».

Корни проблемы

В 1940—1944 годах территория Греции была оккупирована Германией, Италией и Болгарией. За годы войны южно-европейское государство, в котором до конфликта проживало 7 млн человек, потеряло более 400 тыс. граждан, из которых более 300 тыс. были мирные жители. Большая часть промышленности была разрушена, а после освобождения Греции от оккупантов вспыхнула кровопролитная гражданская война, длившаяся до 1949 года.

Вермахт вступает в Афины, май 1941 года

Gettyimages.ru

© Keystone

В 1947 году страны антигитлеровской коалиции заключили с союзниками Германии Парижские мирные договоры. Согласно этим документам Греция получила в качестве репараций $105 млн по курсу 1938 года от Италии и $45 млн от Болгарии. В то же время, на Парижской мирной конференции было определено, что доля Греции в общей сумме денежных репараций, которые должна была выплатить Германия, составляет 2,7%. Вдобавок страна должна была получить 4,35% судов и другой техники бывшего Третьего рейха. Однако по итогам Второй мировой мирного договора с Германией, аналогичного тем, что победители подписали с её союзниками, заключено не было, и своих денег Греция так и не получила.

Также по теме «Нам по пути с Россией, не с ЕС»: политики и бизнесмены Греции о санкциях против РФ В Греции всё популярнее становится идея выйти из Европейского союза и развивать партнёрские отношения с Россией. Об этом RT рассказал...

В 1960 году для того, чтобы снять эту проблему, правительство ФРГ заключило соглашение с Грецией о выплате 115 млн марок жертвам немецкой оккупации (около €59 млн по курсу 2015 года).

Однако вопрос о судьбе так называемого оккупационного займа остался нерешённым. В годы войны нацисты изъяли из Банка Греции сумму, эквивалентную сегодняшним €10 млрд, оформив это как заём. В 1953 году в Лондоне было заключено соглашение по долгам гитлеровской Германии с её кредиторами. По его условиям большая часть долгов должна была быть выплачена при заключении мирного договора и после объединения Германии. Но соглашения такого рода опять же заключено не было, и Греция так и не вернула свои деньги.

После прихода к власти в Греции правительства Алексиса Ципраса в 2015 году Афины снова стали поднимать вопрос о репарациях. Три года назад греческий Минфин выставил Берлину счёт в €300 млрд за ущерб, нанесённый в ходе нацистской оккупации. При этом Афины подчёркивают, что эта сумма значительно меньше той, что причитается Греции по документам, принятым на Парижской мирной конференции 1946 года.

«Проще будет откупиться»

Однако до недавнего времени об этом вопросе греческие власти вновь «забыли».

Эксперты связывают это обстоятельство с тем, что в августе 2018 года завершилась программа внешней макрофинансовой помощи (€80 млрд) Греции, третий этап которой начался как раз в августе 2015 года и которую обеспечивала «тройка» международных кредиторов: ЕЦБ, МВФ и ЕС. Германия, как первая экономика еврозоны и одна из ведущих стран ЕС, играла особую роль в выделении экономической помощи Греции.

«Сейчас деньги заканчиваются, нужно где-то их брать, — объяснил RT причину всплеска интереса Афин к репарациям ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. — Плюс в массовом сознании Греции Германия продолжает ассоциироваться с Третьим рейхом. Тогда был диктат военный, сейчас — экономический».

При этом собственно экономической помощи, большая часть которой осела в банках, рядовые греки не увидели. Зато ощутили на себе последствия мер жёсткой экономии, на которых настаивал Берлин. В результате долговой кризис стал восприниматься южно-европейским государством как инструмент порабощения «маленькой» Греции «большой» Германией. И когда от Греции потребовали заплатить по долгам, то и Афины вспомнили, что Берлин тоже им должен, отмечают эксперты.

Греки протестуют против визита Ангелы Меркель в Афины. 11 апреля 2014 года

Reuters

© Alkis Konstantinidis

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, то, что Греция решила снова напомнить о репарациях, связано и с нестабильной политической ситуацией, сложившейся внутри ЕС: брексита, противоречий по миграционным вопросам, независимой политики Польши и Венгрии. В таких условиях Берлину не выгоден конфликт с ещё одним государством.

«Поскольку Германия является основой Евросоюза, то немцам, по мнению греков, проще будет откупиться. Иначе дальше, мол, развалится ЕС, — заявил в беседе с RT Коновалов. — Они шантажируют Германию, за всем этим кроется такой подтекст: если немцы помогать не будут, тогда конец Евросоюзу».

Кости вместо денег

Греция — далеко не единственная страна Евросоюза, требующая от Германии выплаты военных репараций. Так, 5 октября глава польского парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик заявил о необходимости пересчитать сумму, которую Берлин, по его мнению, должен Варшаве за потери, понесённые в годы войны и оккупации. Ранее поляки требовали от Германии до $850 млрд.

Также по теме Переоценка прошлого: почему Польша снова требует от Германии выплаты репараций Председатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в очередной раз заявил о намерении Польши...

Заключённый при объединении Германии в 1990 году договор «два плюс четыре» между ФРГ, ГДР, США, СССР, Францией и Великобританией (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии) формально закрыл вопрос о военных репарациях со стороны Берлина. Основываясь на этом решении, Германия традиционно утверждает, что больше никаких выплат делать не будет. Однако и Афины, и Варшава настаивают, что они от репараций никогда не отказывались.

Как сообщает Deutsche Welle, Мулярчик и его греческий коллега Триандафилос Митафидес подтвердили немецким СМИ, что польский и греческий комитеты по репарациям активно работают вместе с целью получить требуемые деньги от Германии.

Ещё одна страна, которая в 2017 году выдвинула требования выплаты репараций к Германии, — Намибия. До 1918 года эта территория носила название «Германская Юго-Западная Африка». Именно здесь в 1904 году при подавлении восстания народа гереро войска кайзеровской Германии убили несколько десятков тысяч человек.

Теперь гереро и власти Намибии требуют компенсации и признания ответственности за геноцид, хотя точная сумма пока не называется. Представители гереро даже подали в прошлом году на ФРГ в один из судов штата Нью-Йорк. Однако пока немцы вернули в Африку лишь коллекцию черепов, собранных по итогам подавления восстания. Германия оказывает также экономическую помощь Намибии, но официально эти выплаты не являются репарациями.

Представительницы народа гереро в Намибии

Reuters

«Для германского общества и правительства вопрос геноцида носит более болезненный характер, чем чисто денежные требования Польши и Греции. Правительство Намибии ударило по болевой точке немцев, — отмечает Камкин. — Однако сложно сказать, как намибийский вопрос повлияет на проблему выплат репараций Греции».

«Нет никаких перспектив»

Опрошенные RT эксперты сомневаются в том, что правительство Германии решится пойти на уступки Греции или Польше и выплатить требуемые суммы репараций.

Также по теме Дело о 30 миллионах золотом: в России ответили на заявления Польши о репарациях Представители правящей партии Польши «Право и справедливость» заявили, что Москва должна выплатить Варшаве репарации по договору от...

«Я думаю, что Германия на это не пойдёт, — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник НИИ военной истории при Военной академии ГШ ВС РФ, германовед Владимир Дайнес. — Если Германия заплатит Греции, значит, ей надо будет платить и всем остальным. Причём почти автоматически. Очередь выстроится немалая. Так как требовать начнёт каждая вторая страна в Европе».

По словам Коновалова, «немцам невыгодно платить грекам и полякам, так как подобные претензии начнут предъявлять чехи, словаки, датчане и норвежцы», которые не получили репараций по итогам Второй мировой войны.

«Чисто теоретически, если брать худший для Германии сценарий, то компенсаций может потребовать и Австрия, — отмечает Александр Камкин.

Однако наиболее вероятными претендентами на немецкие деньги специалист считает страны Восточной Европы.

«Скорее всего, Германия отделается «обходными» бонусами. Откупится по минимуму», — считает Коновалов.

С юридической точки зрения, отмечает Александр Трещёв, у тех, кто требует компенсаций от Германии, нет никаких перспектив.

«Всё было оговорено сторонами Нюрнбергского процесса, и эта часть истории закрыта. Всё уже давно разделено и поделено, и все вопросы решены», — подчеркнул эксперт.

Также, по его словам, вряд ли кто-то из стран-заявителей сможет представить документы, необходимые для того, чтобы Международный суд ООН потребовал от Германии выплатить репарации.

«Кроме того, есть проблема ненадлежащего ответчика. Ведь виновата в военных преступлениях во многом не страна, а одна политическая партия, представителей которой вряд ли греки и поляки разыщут», — заключил Трещёв.