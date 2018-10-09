«Германия прячет голову в песок»: Варшава требует от Берлина новых компенсаций за ущерб в годы Второй мировой войны

Германия на протяжении 70 лет «прячет голову в песок», когда речь заходит о возмещении ущерба, причинённого Польше в годы Второй мировой войны. С таким заявлением выступил глава польского парламентского комитета по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик. По словам депутата, Варшава в данный момент пересчитывает убытки и военные потери 1939—1945 годов. Как отметил Мулярчик, если исходить из старых оценок, Берлин должен выплатить почти $850 млрд. Между тем в 1953 году Варшава подписала отказ от репараций. Аналитики подчёркивают, что притязания Польши могут обернуться ссорой с союзниками по ЕС и НАТО.

Варшава произведёт пересчёт данных о причинённом нацистской Германией во время Второй мировой войны ущербе и потребует от Берлина выплатить компенсации. С таким заявлением выступил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик. По его словам, в настоящее время ведётся работа над актуализацией отчёта о военных потерях, нанесённых республике с сентября 1939 по январь 1945 года.

«Я могу только сказать, что сделанный в 1947 году отчёт оценивал наши потери на почти 50 млн тогдашних долларов, и на сегодняшний день получается почти $850 млрд», — сказал Мулярчик в эфире радиостанции RMF FM.

При этом он подчеркнул, что эта сумма основана на сведениях отчёта, сделанного более 70 лет назад. «Необходимо применить новые методы подсчёта», — добавил польский политик.

По его словам, Берлин на протяжении 70 лет «прячет голову в песок».

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Отметим, что такой курс ранее поддержала предыдущий премьер-министр Польши Беата Шидло. Как отмечал глава партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский в сентябре 2017 года, у Берлина нет юридических оснований для того, чтобы отказать Варшаве в выплате.

В то же время в сейме Польши был создан комитет по вопросу репараций за Вторую мировую войну, который возглавил Мулярчик. Он также заявлял о необходимости потребовать оплаты «ущерба» и со стороны России. Также представители польской правящей фракции «ПиС» заявляли, что Москва должна выплатить Варшаве золотом 30 млн рублей по договору об окончании Советско-польской войны от 1921 года.

Отметим, что в России и ФРГ назвали необоснованными и бесперспективными требования польской стороны. Как отмечал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, если следовать логике Варшавы, то Россия могла бы потребовать репарации за польское вторжение 1612 года, но это «тупиковый путь».

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт напомнил, что Берлин уже понёс ответственность за «немыслимые преступления» Второй мировой войны и выплатил существенные репарации, в том числе Польше.

«С точки зрения федерального правительства нет оснований и правовой эффективности в том, чтобы ставить под вопрос отказ от репараций в 1953 году», — заявлял немецкий дипломат.

Напомним, что в 1945 году на Потсдамской конференции между СССР, США и Великобританией было достигнуто соглашение, по которому Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной части Германии. В 1953 году Москва и Варшава пришли к новому соглашению, по которому стороны отказываются от дальнейших претензий на выплаты со стороны ГДР.

Иосиф Сталин на конференции в Потсдаме в 1945 году

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«Смешно и непрофессионально»

Подобные заявления польской стороны появляются с достаточно большой периодичностью. На это указал доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Однако, по его словам, никаких шансов на получение дополнительных выплат со стороны Берлина у Варшавы нет.

«Германия, по сути, уже выплатила все репарации, всё что с неё причиталось. Даже до сих пор Германия выплачивает жертвам Второй мировой войны всевозможные пособия, пенсии. Они не отказываются от этого, то что им было присуждено они выполняют, а иногда и сами проявляют инициативу.

На подобные претензии Германия не раз отвечала, что страница Второй мировой войны уже перевёрнута, прошло более 70 после её окончания. Всё это много раз обсуждалось, подписывались меморандумы и заключения», — заметил Топорнин.

Как предполагает эксперт, претензии Польши связаны с тем, что ЕС начал специальную процедуру за невыполнение требований, которые Варшава взяла на себя при вступлении в объединение. В частности, речь идёт о несоблюдении демократических стандартов, касающихся работы судов.

«К тому же после выхода Великобритании из ЕС наверняка будут пересматриваться статьи расходов бюджета, потому что Лондон делал крупные взносы в Евросоюз. Видимо они чувствуют, что скоро уменьшатся инвестиции Брюсселя в экономику Польши и выискивают обходные пути, как восполнить будущие потери», — заключил Топорнин в беседе с RT.

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Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий также назвал «напрасными» старания Польши.

«Это больше имеет пропагандистскую нагрузку, видимо, польскому правительству больше нечем заниматься, кроме как пересматривать отношения со странами. При этом не выстраивать их на перспективу, а повернуть вспять. Это не будет означать ничего хорошего, только приведёт к осложнениям отношений с той же Германий. Пусть соберут всех участников, согласятся ли — Россия, США, Великобритания. Это смешно, непрофессионально, и достойно усмешки», — заявил Клепацкий RT.

В свою очередь, военный историк Борис Юлин заметил, что польские власти хотят под любым предлогом получить эти средства.

«Слишком переоценивают свои возможности и слишком недооценивают Германию. Думаю, что скоро для них эти заявления обернутся конфузом», — заметил аналитик в разговоре с RT.