«Войны исторической памяти»: Польша намерена потребовать у Германии репарации в $900 млрд
- Reuters
- © Kacper Pempel
Польша намерена потребовать у Германии не менее $900 млн репараций за ущерб, понесённый страной в годы Второй мировой войны. Об этом заявил депутат польского сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой компенсаций, Януш Шевчак.
«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в $900 миллиардов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — цитирует издание wPolityce слова Шевчака.
Он заявил об игнорировании на протяжении последних 30 лет последствий истребления поляков и разрушения экономики Польши, назвав это обстоятельство «позором».
«Мы осознаём, что были бы более процветающей страной, если бы не преступления германской стороны, а также уничтожение и разграбление польских активов», — сказал Шевчак.
Представитель сейма добавил, что Польша намерена представить Германии счёт и Берлин «должен подготовить достойный объём финансовых средств для выплаты репараций».
- Сейм Польши
- Reuters
- © Agencja Gazeta / Kuba Atys
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT отметил частоту появления подобных заявлений и то обстоятельство, что звучат они из нескольких стран.
Однако, по мнению эксперта, Польша представляет особый интерес, поскольку у власти в этой стране находятся политики с радикальными взглядами.
«Подобные высказывания свидетельствуют о том, что европейская интеграция, идеи общих ценностей и сотрудничество сейчас находятся в очень большом кризисе», — сказал эксперт.
По его мнению, заявления польских политиков о репарациях можно объяснить экономическими проблемами и кризисом внутри страны.
«Вместо того чтобы развивать собственную страну совместно с партнёрами по ЕС, Польша начинает искать внешние источники получения доходов. Политика Варшавы неразумна и вызвана сиюминутными интересами», — заключил Почта.
«Часть культуры»
В декабре 2018 года Берлин вновь заявил, что позиция в отношении выплат репараций Польше не изменилась. Германия считает, что эти вопросы закрыты договором «2+4» (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года).
Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с главой польского внешнеполитического ведомства Яцеком Чапутовичем.
- Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
- Reuters
- © Lehtikuva / Jussi Nukari
«В позиции немецкого правительства в отношении вопросов репараций ничего не изменилось, мы, как и прежде, считаем, что все эти вопросы закрыты договором «2+4», — сказал Маас. Его слова приводит РИА Новости.
В свою очередь, Чапутович считает, что, с точки зрения поляков, они имеют право говорить об огромных утратах, жертвах в ходе Второй мировой войны.
«Дискуссии на тему репараций, которые идут в Польше прежде всего в парламенте и в экспертных кругах, в том числе с участием немецких экспертов, являются частью нашей культуры», — сказал польский министр.
«Германию критиковали недостаточно»
Ряд польских политиков вернулись к обсуждению темы репараций от Германии в 2017 году. В частности, заявления на этот счёт делали премьер-министр Беата Шидло (занимала этот пост в период 2013-2017 гг.) и председатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Нет никаких правовых оснований для того, чтобы Германия могла нам отказать», — говорил Качиньский в 2017 году. На тот момент сейм оценивал долг Берлина Варшаве в $48 млрд.
Позднее, в 2018 году, президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает вопрос репараций от Германии открытым. «В моём понимании выплата репараций — это не закрытая тема», — сказал он.
В свою очередь, немецкие власти неоднократно говорили об отсутствии намерений выплачивать новые репарации Польше, ссылаясь на отказ Варшавы от соответствующих претензий выплаты в 1953 году. Тогда было подписано соглашение между СССР и ГДР, согласованное с властями Польши.
Однако польский министр обороны в 2017 году Антоний Мачеревич заявил, что в 1953 году от репараций отказалась не современная Польша, а «советская колония».
«Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций», — приводит РИА Новости слова Мачеревича.
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок полагает, что интерес польских политиков к репарациям связан с тем, как государственная идеология Польши влияет на подачу истории этого государства в общественной дискуссии.
«Эта история, согласно некому нарративу, заключается в том, что был такой культурный и демократический польский народ, который со всех сторон угнетали более сильные соседи», — сказал эксперт в беседе с RT.
В данном случае, отметил Бышок, речь идёт о русских на востоке и немцах на западе.
«Поэтому вся история Польши — история национально-освободительных войн против и тех и других. Про Россию уже давно всё было сказано, а вот Германию критиковали ещё недостаточно», — продолжил аналитик.
Сдержанность в отношении Германии Бышок объяснил тем, что Польша входит с ней в общие структуры — Евросоюз и НАТО. Вместе с тем он считает, что речь идёт о целом тренде в европейской политике.
«Нужно сказать, что для современной европейской политики то, что называется войнами исторической памяти, стало неким трендом и проявляется не только в Польше. Это просто одно из проявлений», — сказал эксперт.
Бышок полагает, что Польша не получит от Германии никаких средств, но допускает, что такая задача изначально и не стоит.
«Нужно понимать, что этот разговор не совсем о том, что они действительно хотят что-то получить. Это скорее общая история на фоне недовольства в странах Европы, в частности, на европейской периферии», — подытожил эксперт.