«Войны исторической памяти»: Польша намерена потребовать у Германии репарации в $900 млрд

В польском сейме намерены потребовать у Германии $900 млрд репараций за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны. Член парламентской группы по оценке суммы компенсаций Януш Шевчак считает, что если бы не действия Германии, Польша стала бы «более процветающей страной». Ранее Берлин заявил, что вопрос репараций закрыт рядом международных договоров прошлых лет и пересмотру не подлежит. Польша ищет источники внешних доходов для решения сиюминутных внутренних проблем, отмечают эксперты. По мнению аналитиков, заявления из Варшавы также указывают на кризис европейской интеграции и рост настроений, направленных против самой сильной экономики ЕС — Германии.

Польша намерена потребовать у Германии не менее $900 млн репараций за ущерб, понесённый страной в годы Второй мировой войны. Об этом заявил депутат польского сейма и член парламентской группы, занимающейся оценкой компенсаций, Януш Шевчак.

«До тех пор, пока Германия не погасит задолженность Польше за Вторую мировую войну, а речь идет о сумме не менее чем в $900 миллиардов, она должна сохранять исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство», — цитирует издание wPolityce слова Шевчака.

Он заявил об игнорировании на протяжении последних 30 лет последствий истребления поляков и разрушения экономики Польши, назвав это обстоятельство «позором».

«Мы осознаём, что были бы более процветающей страной, если бы не преступления германской стороны, а также уничтожение и разграбление польских активов», — сказал Шевчак.

Представитель сейма добавил, что Польша намерена представить Германии счёт и Берлин «должен подготовить достойный объём финансовых средств для выплаты репараций».

Сейм Польши

Reuters

© Agencja Gazeta / Kuba Atys

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT отметил частоту появления подобных заявлений и то обстоятельство, что звучат они из нескольких стран.

Однако, по мнению эксперта, Польша представляет особый интерес, поскольку у власти в этой стране находятся политики с радикальными взглядами.

«Подобные высказывания свидетельствуют о том, что европейская интеграция, идеи общих ценностей и сотрудничество сейчас находятся в очень большом кризисе», — сказал эксперт.

По его мнению, заявления польских политиков о репарациях можно объяснить экономическими проблемами и кризисом внутри страны.

«Вместо того чтобы развивать собственную страну совместно с партнёрами по ЕС, Польша начинает искать внешние источники получения доходов. Политика Варшавы неразумна и вызвана сиюминутными интересами», — заключил Почта.

«Часть культуры»

В декабре 2018 года Берлин вновь заявил, что позиция в отношении выплат репараций Польше не изменилась. Германия считает, что эти вопросы закрыты договором «2+4» (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года).

Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас по итогам встречи с главой польского внешнеполитического ведомства Яцеком Чапутовичем.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Reuters

© Lehtikuva / Jussi Nukari

«В позиции немецкого правительства в отношении вопросов репараций ничего не изменилось, мы, как и прежде, считаем, что все эти вопросы закрыты договором «2+4», — сказал Маас. Его слова приводит РИА Новости.

В свою очередь, Чапутович считает, что, с точки зрения поляков, они имеют право говорить об огромных утратах, жертвах в ходе Второй мировой войны.

«Дискуссии на тему репараций, которые идут в Польше прежде всего в парламенте и в экспертных кругах, в том числе с участием немецких экспертов, являются частью нашей культуры», — сказал польский министр.

«Германию критиковали недостаточно»

Ряд польских политиков вернулись к обсуждению темы репараций от Германии в 2017 году. В частности, заявления на этот счёт делали премьер-министр Беата Шидло (занимала этот пост в период 2013-2017 гг.) и председатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Нет никаких правовых оснований для того, чтобы Германия могла нам отказать», — говорил Качиньский в 2017 году. На тот момент сейм оценивал долг Берлина Варшаве в $48 млрд.

Позднее, в 2018 году, президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает вопрос репараций от Германии открытым. «В моём понимании выплата репараций — это не закрытая тема», — сказал он.

В свою очередь, немецкие власти неоднократно говорили об отсутствии намерений выплачивать новые репарации Польше, ссылаясь на отказ Варшавы от соответствующих претензий выплаты в 1953 году. Тогда было подписано соглашение между СССР и ГДР, согласованное с властями Польши.

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Однако польский министр обороны в 2017 году Антоний Мачеревич заявил, что в 1953 году от репараций отказалась не современная Польша, а «советская колония».

«Это неправда, что польское государство отказалось от причитавшихся ему немецких военных репараций. Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций», — приводит РИА Новости слова Мачеревича.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок полагает, что интерес польских политиков к репарациям связан с тем, как государственная идеология Польши влияет на подачу истории этого государства в общественной дискуссии.

«Эта история, согласно некому нарративу, заключается в том, что был такой культурный и демократический польский народ, который со всех сторон угнетали более сильные соседи», — сказал эксперт в беседе с RT.

В данном случае, отметил Бышок, речь идёт о русских на востоке и немцах на западе.

«Поэтому вся история Польши — история национально-освободительных войн против и тех и других. Про Россию уже давно всё было сказано, а вот Германию критиковали ещё недостаточно», — продолжил аналитик.

Сдержанность в отношении Германии Бышок объяснил тем, что Польша входит с ней в общие структуры — Евросоюз и НАТО. Вместе с тем он считает, что речь идёт о целом тренде в европейской политике.

«Нужно сказать, что для современной европейской политики то, что называется войнами исторической памяти, стало неким трендом и проявляется не только в Польше. Это просто одно из проявлений», — сказал эксперт.

Бышок полагает, что Польша не получит от Германии никаких средств, но допускает, что такая задача изначально и не стоит.

«Нужно понимать, что этот разговор не совсем о том, что они действительно хотят что-то получить. Это скорее общая история на фоне недовольства в странах Европы, в частности, на европейской периферии», — подытожил эксперт.