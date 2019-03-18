В Совфеде прокомментировали призыв к США о помощи Польше с получением репараций

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что на сайте Белого дома опубликована петиция, которая призывает президента США Дональда Трампа помочь Польше взыскать репарации с России и Германии.
В Совфеде прокомментировали призыв к США о помощи Польше с получением репараций
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«Я думаю, расчёт здесь только на пропагандистский эффект, поскольку итоги Второй мировой войны были подведены с участием великих держав и победителей, США тоже присутствовали», — заявил сенатор.

По его словам, попытка надавить на Вашингтон в этом вопросе ставит под сомнение и Потсдамское, и Ялтинское соглашения.

Как напомнил Морозов, СССР освобождал Польшу и заплатил за это огромным количеством человеческих жизней.

Автором петиции выступает «коалиция польских патриотов и христиан».

В октябре 2018 года польский президент Анджей Дуда заявил, что считает открытым вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше в годы Второй мировой войны.

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