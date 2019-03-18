В Совфеде прокомментировали призыв к США о помощи Польше с получением репараций
- © РИА Новости
«Я думаю, расчёт здесь только на пропагандистский эффект, поскольку итоги Второй мировой войны были подведены с участием великих держав и победителей, США тоже присутствовали», — заявил сенатор.
По его словам, попытка надавить на Вашингтон в этом вопросе ставит под сомнение и Потсдамское, и Ялтинское соглашения.
Как напомнил Морозов, СССР освобождал Польшу и заплатил за это огромным количеством человеческих жизней.
Автором петиции выступает «коалиция польских патриотов и христиан».
В октябре 2018 года польский президент Анджей Дуда заявил, что считает открытым вопрос выплаты репараций со стороны Германии за ущерб, причинённый Польше в годы Второй мировой войны.