Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

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Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
  • © Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Это принципиальный вопрос. Мы представляем страну, которая имела непосредственное отношение к Второй мировой войне. Наши деды воевали в советской армии против нацизма», — цитирует ТАСС главу МИД республики Зограба Мнацаканяна.

Он также сообщил, что у Армении есть «чувствительный подход в плане того, как организуются такие мероприятия на разных площадках».

Мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили.

В Кремле отсутствие приглашения восприняли негативно. В МИД указали на игнорирование Варшавой исторической логики.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что президент страны Александр Лукашенко не будет принимать участие в церемонии в Польше 1 сентября. В качестве причины внешнеполитическое ведомство указало, что на памятные мероприятия в Варшаву были приглашены не все республики, которые входили в СССР.

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