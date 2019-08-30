Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.

«Я не собираюсь, поскольку уверен, что действия организаторов этой очень важной церемонии указывают на нежелание видеть меня», — заявил Туск.

Он отметил, что получил приглашение от Польши только в четверг, 29 августа, что не соответствует общепринятым европейским стандартам для подобных случаев.

«Если вы хотите видеть кого-либо гостем на организованном мероприятии, его следует воспринимать серьёзно... Приглашение на французский национальный праздник 14 июля (День взятия Бастилии. — RT) было отправлено мне и моим коллегам... за три месяца до торжеств», — подчеркнул глава Евросовета.

Ранее лидер США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны из-за приближающегося к Флориде урагана.

Кроме того, от визита в Варшаву отказались власти Армении и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Российская делегация не получила от польской стороны приглашения на торжественные мероприятия.