Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
- Reuters
- © Francois Lenoir
«Я не собираюсь, поскольку уверен, что действия организаторов этой очень важной церемонии указывают на нежелание видеть меня», — заявил Туск.
Он отметил, что получил приглашение от Польши только в четверг, 29 августа, что не соответствует общепринятым европейским стандартам для подобных случаев.
«Если вы хотите видеть кого-либо гостем на организованном мероприятии, его следует воспринимать серьёзно... Приглашение на французский национальный праздник 14 июля (День взятия Бастилии. — RT) было отправлено мне и моим коллегам... за три месяца до торжеств», — подчеркнул глава Евросовета.
Ранее лидер США Дональд Трамп отменил визит в Польшу на мероприятия к годовщине начала Второй мировой войны из-за приближающегося к Флориде урагана.
Кроме того, от визита в Варшаву отказались власти Армении и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Российская делегация не получила от польской стороны приглашения на торжественные мероприятия.