«Падение второго столпа империи»: как произошло крушение Австро-Венгрии

Сто лет назад парламент Венгрии разорвал унию с Австрией. Как отмечают историки, к 1918 году Австро-Венгрию охватил глубочайший политический и социально-экономический кризис, судьба государства была предрешена. Но надеждам венгров выйти из-под власти Габсбургов, сохранив за собой все земли, находившиеся под контролем Будапешта в имперские времена, не суждено было воплотиться. Державы — победительницы Первой мировой войны решили наказать Венгрию за поддержку монарха. О роли, которую это «наказание» сыграло в истории Европы, — в материале RT.

Венгерское королевство, ставшее важным субъектом европейской политики, окончательно сформировалось в начале XI века. Благодаря завоевательным походам, династическим бракам и усилиям дипломатов мадьярам удалось на более или менее продолжительный период подчинить себе Далмацию, Хорватию, Боснию, Сербию, Галицию, Подкарпатскую Русь, а также часть земель Румынии, Молдавии, Италии, Чехии и Австрии.

В XVI столетии, когда турки начали экспансию на земли мадьяр, страна пришла в упадок и была поделена на три части: владения османов, княжество Трансильванию и урезанное Венгерское королевство под властью Габсбургов, полностью подчинённое Австрии.

Битва в Вене, 1683

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Но в 1683 году турки предприняли неудачный для них поход на Вену, после которого османское господство в Венгрии завершилось — в конце XVII столетия страна оказалась под властью династии Габсбургов. Австрийцы изначально повели себя в Венгрии не как в освобождённой, а как в завоёванной стране. В итоге уставшие от грабежей и бесправия венгры поднялись на восстание. Его удалось подавить, но Вена сделала из произошедшего нужные выводы и даровала мадьярам ряд национальных свобод. А когда венгры выставили 100 тыс. добровольцев для участия в войнах, которые вела в Европе дочь императора Карла VI Мария Терезия, мадьярское влияние в империи резко возросло.

Равноправные партнёры

В начале XIX века мадьярские политические активисты добились регулярного созыва сейма, предоставления венгерскому языку официального статуса и основания Венгерской академии наук. Но часть мадьяр желали ещё больших свобод, и в 1848 году под влиянием Французской революции в Венгрии началось восстание.

Его участники требовали освобождения от Габсбургов, свободы печати, создания национальной армии и отмены крепостного права. Вена же была согласна только расширить венгерскую автономию. В итоге Австрии пришлось обращаться за помощью к России. Войска под командованием Ивана Паскевича в 1849 году подавили революционные выступления, после чего Вена на время ограничила права Венгрии, в частности отняв у неё Трансильванию и земли на Балканах.

В 1866 году Австрия потерпела тяжёлое поражение от Пруссии, потеряв часть территорий и утратив влияние в германском мире. Чтобы укрепить свою государственность, Вена решила подкупить венгров серьёзным расширением их прав.

Империя была преобразована в дуалистическую монархию, Венгрия получила широкую автономию. В ведении имперских властей остались международные отношения, военные вопросы и финансы. В делах внутренней политики и местного самоуправления Будапешт получил широчайшие полномочия. В состав созданного на основе Венгрии территориального образования Транслейтания были включены Трансильвания, Хорватия, Славония и Закарпатье. Государственное собрание превращалось в полноценный парламент. В 1867 году император Франц-Иосиф короновался отдельной венгерской короной.

Коронация Франца Иосифа и Елизаветы

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«В Австрии понимали, что венгры являются пограничным народом, ограждающим Вену от потенциально опасных для неё соседей. Попытки ограничить права венгров выливались в постоянные восстания. Поэтому в Австрии постепенно пришли к тому, что Венгрию из подчинённой территории лучше превратить во второй столп империи», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, старший преподаватель РГГУ Вадим Трухачёв.

По словам эксперта, национальные противоречия в составе обновлённой Австро-Венгрии не исчезли. «Под властью Вены и Будапешта находилось много различных народов. Их интересы зачастую противоречили друг другу. Даже австрийцы порою были недовольны некоторыми решениями своего руководства по национальным вопросам, венгры тоже. У остальных народов поводов для возмущения было ещё больше. Особенно это касалось тех, кто ранее имел собственную государственность», — отметил Трухачёв.

Историки сегодня условно делят население Австро-Венгрии на три группы. Немцы и венгры были полноправными народами, чехи, поляки и итальянцы, не имевшие автономии, в своих правах были частично ограничены, а вот словаки, русины и жители Балкан оказались практически бесправны.

Ситуацию национальной нестабильности усугублял разразившийся в 1870-е годы экономический кризис.

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В Вене и Будапеште особенно сильно боялись панславистских настроений и возникновения идей русского единства среди русинов. Последних на территории Галиции стали убеждать, что они являются отдельным народом — украинцами, а в Закарпатье стали ассимилировать их с помощью словацкого населения.

«В Транслейтании полным ходом шла жёсткая мадьяризация славянского и романского населения. Причём на территории национальных окраин венгры могли составлять менее половины жителей», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

Ситуация в Австро-Венгрии в целом, по словам эксперта, напоминала замкнутый круг. Официальные власти боялись роста национальных движений и видели в нём угрозу для существования единой страны. С другой стороны, представители отдельных народов не хотели мириться с национально-культурным гнётом и всё активнее ему сопротивлялись.

В 1908 году власти Австро-Венгрии аннексировали Боснию, чем испортили отношения с Россией и едва не спровоцировали войну с Сербией.

«В Вене всё громче звучали голоса, доказывающие, что победоносная война может сплотить народы Австро-Венгрии и ободрит дряхлеющее государство. Возможно, если бы речь шла только о Сербии, то так бы оно и было, но в 1914 году ситуация сложилась слишком серьёзная, и кризис на Балканах перерос в Первую мировую войну. На какое-то время официальной Вене удалось добиться лояльности со стороны части национальных меньшинств, но это продолжалось недолго. Поражения и катастрофическое положение в экономике уже в 1917 году погрузили Австро-Венгрию в системный кризис», — отметил историк.

По его словам, на фоне внешних проблем резко активизировалось национальное движение в Чехии и на окраинах, заселённых румынами. Подняли голову и оппозиционные силы в Будапеште. Вена предприняла несколько попыток заключить сепаратный мир с целью сохранения государственности, но они оказались неудачными.

Падение второго столпа империи

16 октября 1918 года император Карл I попытался пойти навстречу сторонникам расширения национальных прав и объявил о преобразовании государства в федерацию. Однако это не принесло желаемого результата. 17 октября венгерский парламент объявил о разрыве унии с Австрией, правда, последующих логичных шагов не сделал: не провозгласил независимость и не сверг Габсбургов. Страна оказалась в подвешенном состоянии. Чехи и южные славяне оказались более решительны и начали массово провозглашать суверенные государства.

В конце октября в Венгрии начались массовые выступления населения с призывами к независимости под социал-демократическими лозунгами. Тогда император Карл стал опасаться окончательного развала государства. И премьер-министром Венгрии был назначен левый оппозиционер Михай Каройи.

Премьер-министр Венгрии граф Михай Каройи

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«Венгры сначала с воодушевлением восприняли события, связанные с завершением Первой мировой войны и развалом Австро-Венгрии, рассчитывая сохранить за собой всю территорию Транслейтании, однако неожиданно для них события пошли по совершенно другому сценарию», — отметил Олег Айрапетов.

Находившиеся под властью Будапешта славянские и романские народы стали один за другим заявлять о своём выходе из состава Венгрии, провозглашая независимость или присоединяясь к этнически близким соседним странам. Попытки Каройи создать новую федерацию провалились.

«Второй столп империи рухнул и тем самым похоронил её окончательно», — заявил Вадим Трухачёв.

Венгрию покидали словаки, хорваты, сербы, карпаторуссы, румыны. Пока либерально настроенный венгерский лидер выступал под пацифистскими лозунгами, войска Чехословакии, Югославии и Румынии уже делили его страну, заручившись при этом поддержкой Франции.

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Окончательный разрыв в ноябре 1918 года с Австрией Будапешту не помог. Из-за прекращения поставок угля из Чехословакии зимой в Венгрии было отключено отопление и практически остановились железные дороги.

Избранный президентом Венгрии Каройи осознал, что теряет контроль над ситуацией, и фактически передал власть социалистам, провозгласившим Венгерскую советскую республику. Венгерская Красная армия попыталась защитить территориальную целостность страны, но в августе 1919 года была разгромлена румынскими войсками.

«В населённой преимущественно крестьянами консервативной Венгрии у советской республики не оказалось достаточной социальной базы», — пояснил Вадим Трухачёв.

Система договоров, заключённых в 1918—1920 годах между западными державами и новыми восточноевропейскими государствами, окончательно похоронила Транслейтанию.

«Мир теперь строился без учёта интересов Германии и России и тем более развалившейся Австро-Венгрии. Немцев и венгров решили ещё и примерно наказать за Первую мировую войну. Призывы отдельных политиков устанавливать границы по итогам плебисцитов были практически проигнорированы. В Чехословакии немцев жило больше, чем словаков, но их интересы не были никак учтены. На территории Польши оказалось огромное количество неполяков. Население Румынии выросло одномоментно с 7 до 17 млн, треть её населения теперь составляли национальные меньшинства, в частности венгры, но это тоже никого не интересовало», — отметил Олег Айрапетов.

Уильям Орпен. Подписание мира в Зеркальном зале Версальского дворца 28 июня 1919 года. Имперский военный музей. Лондон

© Imperial War Museum

По его словам, политика новых восточноевропейских государств не была в полной мере гуманной и демократичной. «На смену германизации и мадьяризации пришли румынизация и чехословакизация. Однако новые страны оказались сильны ровно до того момента, пока сильна была покровительствующая им Франция. Происходящее создало предпосылки для союза германского и венгерского реваншизма, который поднимал голову по мере ослабления французского влияния в Европе. А затем были Мюнхенское соглашение и Вторая мировая война», — рассказал историк.

По мнению Олега Айрапетова, Первая мировая война стала для европейских народов «концом света».