Эксперт оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом
- © JOE KLAMAR
- AFP
В частности, он сказал, что злого умысла в выдаче венгерских паспортов украинцам в Закарпатье нет.
«Паспорт гражданина Венгрии позволяет этническим венграм, проживающим на территории Украины, просто иметь защиту венгерского государства в случае чего», — заявил эксперт.
По его словам, это не гарантия развала Украины, а некое страхование, попытка избежать опасности.
«Это нормальная международная практика оформления двойного гражданства, это не из ряда вон выходящий случай», — добавил Крутаков.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал высылку Венгрией украинского консула неадекватной реакцией на аналогичные действия украинской стороны.
В сентябре эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.