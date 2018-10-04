Эксперт оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом

Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом.

В частности, он сказал, что злого умысла в выдаче венгерских паспортов украинцам в Закарпатье нет.

«Паспорт гражданина Венгрии позволяет этническим венграм, проживающим на территории Украины, просто иметь защиту венгерского государства в случае чего», — заявил эксперт.

По его словам, это не гарантия развала Украины, а некое страхование, попытка избежать опасности.

«Это нормальная международная практика оформления двойного гражданства, это не из ряда вон выходящий случай», — добавил Крутаков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал высылку Венгрией украинского консула неадекватной реакцией на аналогичные действия украинской стороны.

В сентябре эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.