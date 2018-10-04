Эксперт оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом

Короткая ссылка
Политолог, публицист, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом.
Эксперт оценил дипломатический скандал между Киевом и Будапештом
  • © JOE KLAMAR
  • AFP

В частности, он сказал, что злого умысла в выдаче венгерских паспортов украинцам в Закарпатье нет.

«Паспорт гражданина Венгрии позволяет этническим венграм, проживающим на территории Украины, просто иметь защиту венгерского государства в случае чего», — заявил эксперт.

По его словам, это не гарантия развала Украины, а некое страхование, попытка избежать опасности.

«Это нормальная международная практика оформления двойного гражданства, это не из ряда вон выходящий случай», — добавил Крутаков.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал высылку Венгрией украинского консула неадекватной реакцией на аналогичные действия украинской стороны.

В сентябре эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить