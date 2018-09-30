Эксперт оценил сообщения о переброске войск Украины к границе с Венгрией

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Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.
Эксперт оценил сообщения о переброске войск Украины к границе с Венгрией
  • Reuters

«Это пиар перед выборами. Власть Украины хочет показать свою дееспособность», — заявил эксперт.

По его мнению, международный ущерб, удар по авторитету и престижу Украины от таких действий будет значительно больше, чем дивиденды, которые видятся Киеву.

Причиной случившегося, полагает Воронов, стала информация о выдаче паспортов Венгрии украинцам.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.

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