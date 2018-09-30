Эксперт оценил сообщения о переброске войск Украины к границе с Венгрией
- Reuters
«Это пиар перед выборами. Власть Украины хочет показать свою дееспособность», — заявил эксперт.
По его мнению, международный ущерб, удар по авторитету и престижу Украины от таких действий будет значительно больше, чем дивиденды, которые видятся Киеву.
Причиной случившегося, полагает Воронов, стала информация о выдаче паспортов Венгрии украинцам.
Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщения СМИ о том, что в венгерском консульстве украинцам выдают паспорта Венгрии, прося при этом не сообщать о получении документов украинским властям.