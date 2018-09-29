Венгрия прокомментировала сообщения о переброске войск Украины к границе

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.

Как отметил министр, Венгрия находится в недоумении в связи с данной информацией, передаёт РИА Новости.

«Это довольно необычно, что они переводят свои войска к границе страны — члена НАТО. Какой в этом смысл — надо спросить их, я не знаю ответа», — сказал он.

Ранее в сети была опубликована запись, на которой видно, как движется военная техника Украины. Сообщалось, что украинские военные направляются в сторону Закарпатья.

При этом в Киеве заявляли о планах восстановить военную часть в Закарпатской области.

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