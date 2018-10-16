«Принципиальная позиция»: почему Венгрия призвала Украину уважать международные обязательства

Будапешт заинтересован в поддержании добрососедских отношений с Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В этой связи власти рассмотрят вопрос об изменении названия должности «уполномоченный министр, ответственный за развитие Закарпатской области». В то же время глава МИД Украины Павел Климкин сообщил об «окончательной договорённости» по этому вопросу. Между тем венгерский дипломат указал на недопустимость действий сайта «Миротворец» в отношении закарпатских венгров. Кроме того, Будапешт не видит прогресса в действиях Киева касательно закона об образовании. По мнению экспертов, украинская сторона пытается лавировать, поскольку Киеву невыгодно обострение отношений с Будапештом в преддверии президентских выборов в стране.

Будапешт может изменить название должности «уполномоченный министр, ответственный за развитие Закарпатской области». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях заседания «Восточное партнёрство» в Люксембурге.

«Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства по координации программ развития в Закарпатье без изменения направления деятельности и функций», — сказал венгерский министр.

В свою очередь, глава МИД Украины указал на «окончательную договорённость» об изменении должности. Также он сообщил о проведении консульских консультаций и новой встрече с Сийярто в Варшаве по время форума по безопасности.

Между тем венгерский дипломат выразил обеспокоенность в связи с публикацией сайтом «Миротворец» личных данных «сотен частных лиц» с двойным украинским и венгерским гражданством. Министр иностранных дел Венгрии также назвал «недопустимой и отвратительной» петицию, опубликованную на сайте Верховной рады, в которой говорится о депортации закарпатских венгров.

Отмечается, что Климкин согласился с необходимостью прекращения подобных явлений.

Наряду с этим Сийярто подчеркнул, что Будапешт заинтересован «в поддержании добрососедских отношений» с Киевом.

«Венгрия желает, чтобы её восточный сосед стал демократической страной, которая уважает свои международные обязательства, касающиеся национальных меньшинств, проживающих на её границе, в том числе венгерской общины», — пояснил глава МИД Венгрии.

Ранее Киев объявил персоной нон грата консула Венгрии Эрно Кешкеню в городе Берегово за недружественные действия и «нарушения» украинского законодательства. При этом в Будапеште подчёркивали, что дипломат действовал в рамках правовых норм. Речь шла о выдаче венгерских паспортов жителям Закарпатской области.

Продолжение блокировки министерских встреч с НАТО

Кроме того, Сийярто указал на отсутствие прогресса Украины в реализации рекомендаций Венецианской комиссии, касающихся украинского закона об образовании.

«Венгрия не может говорить о немедленном принятии закона о языке украинским парламентом как о шаге на пути урегулирования. Если закон будет принят в текущем виде, это сделает невозможным использование венгерского языка в средствах массовой информации и культуре», — подчеркнул он.

В этой связи глава МИД Венгрии добавил, что страна продолжит блокировать проведение заседаний комиссии Украина — НАТО на уровне министров.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© Sergei SUPINSKY / AFP

Позднее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины сообщило, что 17 октября состоится встреча Украина — НАТО с участием генсека Йенса Столтенберга и 29 послов стран — членов альянса.

«В рамках заседания комиссии Вадим Черныш (глава министерства. — RT) обозначит текущую гуманитарную ситуацию в Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствиям агрессии РФ на востоке Украины», — говорится в сообщении в Facebook.

Напомним, что осенью 2017 года парламент Украины принял закон об образовании, согласно которому сокращается возможность обучения на языках нацменьшинств, а с 2020 года преподавание будет идти только на украинском. С 5-го класса обучение школьников будет вестись на украинском, а язык нацменьшинств будет отдельной дисциплиной. Инициативу Киева раскритиковали соседние страны, в том числе Венгрия, Россия, Польша, Румыния. При этом Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала внести поправки в документ.

«Украина пытается лавировать»

Венгрия всегда и везде старается опекать свои диаспоры. С таким утверждением выступил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Он подчеркнул, что корректировка Украиной образовательного закона стала для Будапешта поводом принять дополнительные меры.

«Украина пытается лавировать и как-то смягчить для общественности свои трудности взаимоотношений с Венгрией. Будапешт же будет продолжать опекать население, усиливать своё присутствие и не будет отказываться от должности спецпредставителя в госструктурах по работе с венгерской общиной на украинской территории», — заметил эксперт.

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По его словам, Киев может попытаться смягчить ситуацию в преддверии президентских выборов.

«Если же обострение произойдёт, то это будет не в пользу Порошенко. В нынешнем состоянии эти отношения будут продолжаться до завершения выборов», — пояснил Оленченко в беседе с RT.

Слова Климкина о снижении остроты напряжения свидетельствуют о том, что на Украине осознали необходимость налаживания диалога с Венгрией. Об этом в беседе с RT заявил ведущий сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин.

«Киев заинтересован в преодолении конфликта. Что касается Венгрии, здесь позиция принципиальная, которая проявляется в защите венгров не только на Украине, но и в Румынии и Словакии. У них свои представления о том, какими правами должны обладать венгры. Я думаю, Венгрия вряд ли пойдёт на уступки», — заметил политолог.