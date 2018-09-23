МИД Украины: Венгрия отказывается менять название «уполномоченный по Закарпатью»

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Венгрия, которая решила назначить своего представителя в Закарпатской области, отказалась менять название его должности и собирается сохранить прежнее — «уполномоченный министр по Закарпатью».

Об этом сообщает «Укринформ».

«Договорённости, которые были достигнуты между министрами во время телефонного разговора (об изменении названия «уполномоченный по Закарпатью». — RT), не выполняются. И теперь у нас возникает вопрос, как вообще с венгерской стороной договариваться», — сказал он.

Согласно позиции венгерской стороны данный чиновник должен стать ответственным за помощь венграм Закарпатской области. Однако на Украине полагают, что таким образом Венгрия вмешивается во внутренние дела страны.

Ранее МИД Украины вручил временному поверенному в делах Венгрии на Украине Ласло Папу ноту в связи с созданием венгерским правительством должности министра по развитию Закарпатской области.

Профессор Института социологии Венгерской академии наук Пал Тамаш в беседе с RT оценил заявление Украины о появлении в Венгрии поста министра по развитию Закарпатской области.