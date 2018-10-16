Сийярто: Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО
Как сообщает Deutsche Welle, об этом он сказал во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Также он прокомментировал украинский закон об образовании, отметив, что Украина пока не приняла рекомендации Венецианской комиссии.
«Когда идёт речь о действиях, к сожалению, мы пока не увидели никакого прогресса», — сказал Сийярто.
Ранее сообщалось, что Климкин и Сийярто договорились начать переговоры на уровне консульств.