Сийярто: Венгрия продолжит блокировать заседания комиссии Украина — НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать проведение заседаний комиссии Украина — НАТО на уровне министров.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом он сказал во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Также он прокомментировал украинский закон об образовании, отметив, что Украина пока не приняла рекомендации Венецианской комиссии.

«Когда идёт речь о действиях, к сожалению, мы пока не увидели никакого прогресса», — сказал Сийярто.

Ранее сообщалось, что Климкин и Сийярто договорились начать переговоры на уровне консульств.