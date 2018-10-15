Климкин и Сийярто договорились начать переговоры на уровне консульств

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто договорились начать консультации на уровне консулов.

Об этом украинский дипломат написал в Twitter.

З Петром Сіярто🇭🇺 домовились остаточно про зміну посади уповноваженого, проведення консульських консультацій та зустріч наступного тижня у Варшаві під час варшавського безпекового форуму.

І звичайно говорили про всі наші інші «улюблені» теми. pic.twitter.com/MARPfOm9aA — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 октября 2018 г.

По словам Климкина, они также договорились провести встречу в Варшаве по время форума по безопасности.

Ранее Петер Сийярто высказал мнение по поводу нынешней политики украинских властей. В частности, он негативно охарактеризовал действия Киева в отношении венгров, проживающих на Украине.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.