Климкин и Сийярто договорились начать переговоры на уровне консульств

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Министры иностранных дел Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто договорились начать консультации на уровне консулов.
Климкин и Сийярто договорились начать переговоры на уровне консульств
  • Reuters

Об этом украинский дипломат написал в Twitter.

По словам Климкина, они также договорились провести встречу в Варшаве по время форума по безопасности.

Ранее Петер Сийярто высказал мнение по поводу нынешней политики украинских властей. В частности, он негативно охарактеризовал действия Киева в отношении венгров, проживающих на Украине.

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.

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