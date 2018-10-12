Министр иностранных дел Венгрии осудил политику Украины
Соответствующее заявление размещено на портале венгерского правительства.
По словам Сийярто, политика киевских властей в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающих глубин», а ряд предложений украинских политиков напоминает «самые мрачные диктатуры».
Как он отметил, действия Киева направлены на изменение национального состава региона. В частности, украинская сторона пытается уменьшить соотношение проживающих в городе Берегово венгров.
Отдельно министр указал, что правительство Украины «не осудило и не опротестовало» петицию на сайте украинского парламента, в которой говорится о депортации закарпатских венгров. Сийярто обвинил Верховную раду в том, что она «сговорилась с экстремистами».
Ранее более 300 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, попали в базу сайта «Миротворец». Их обвиняют в государственной измене за получение двойного гражданства.
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.