Министр иностранных дел Венгрии осудил политику Украины

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение по поводу нынешней политики украинских властей. В частности, он негативно охарактеризовал действия Киева в отношении венгров, проживающих на Украине.

Соответствующее заявление размещено на портале венгерского правительства.

По словам Сийярто, политика киевских властей в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающих глубин», а ряд предложений украинских политиков  напоминает «самые мрачные диктатуры».

Как он отметил, действия Киева направлены на изменение национального состава региона. В частности, украинская сторона пытается уменьшить соотношение проживающих в городе Берегово венгров.

Отдельно министр указал, что правительство Украины «не осудило и не опротестовало» петицию на сайте украинского парламента, в которой говорится о депортации закарпатских венгров. Сийярто обвинил Верховную раду в том, что она «сговорилась с экстремистами».

Ранее более 300 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины, попали в базу сайта «Миротворец». Их обвиняют в государственной измене за получение двойного гражданства. 

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.

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