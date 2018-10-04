Эксперт прокомментировал решение Киева объявить консула Венгрии персоной нон грата

Заведующий сектором исследований Европейского союза ИМЭМО РАН Юрий Квашнин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал решение Киева объявить консула Венгрии в городе Берегове персоной нон грата.

«Вся эта конфликтная ситуация между Венгрией и Украиной тянется довольно давно. Причиной этого является текущее положение венгерского национального меньшинства, которое достаточно многочисленно на Украине», — заявил эксперт.

По его словам, Будапешт проводит очень активную политику поддержки соотечественников, и это относится не только к Украине, но и к другим странам, среди которых Словакия, Румыния и Сербия.

Вместе с тем, отметил Квашнин, поддержка украинских венгров со стороны Будапешта существенно выше, поскольку на Украине уровень жизни населения заметно ниже, чем в Евросоюзе.

«Конфликт между Украиной и Венгрией по этому поводу длится давно, но он не будет расширяться и тем более как-то влиять на отношения между Киевом, Евросоюзом и НАТО, которые крайне важны для коллективного Запада», — заключил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.