Венгрия может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья».

Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства по координации программ развития в Закарпатье без изменения направления деятельности и функций», — указывается в заявлении.

Вместе с тем Сийярто подверг критике украинское правительство. В частности, венгерская сторона выразила недовольство языковым законом, который делает «невозможным использование венгерского языка в средствах массовой информации и культуре», указала на недопустимость обнародования сайтом «Миротворец» личных данных «сотен венгерских частных лиц» и отметила озабоченность в связи с появлением петиции с призывом к депортации венгров Закарпатья.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.