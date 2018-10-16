Венгрия может изменить название должности «уполномоченный по развитию Закарпатья»
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Об этом сообщается на сайте МИД страны.
«Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства по координации программ развития в Закарпатье без изменения направления деятельности и функций», — указывается в заявлении.
Вместе с тем Сийярто подверг критике украинское правительство. В частности, венгерская сторона выразила недовольство языковым законом, который делает «невозможным использование венгерского языка в средствах массовой информации и культуре», указала на недопустимость обнародования сайтом «Миротворец» личных данных «сотен венгерских частных лиц» и отметила озабоченность в связи с появлением петиции с призывом к депортации венгров Закарпатья.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН оценил дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.