МИД Венгрии назвал ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец»

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Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец», который публикует личные данные людей, для которых нежелателен въезд на Украину.
МИД Венгрии назвал ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец»
  • © Walter Bibikow
  • globallookpress.com

«Это ложь, что украинские власти не имеют отношения к сайту, который опубликовал список из подозреваемых лиц с двойным украинским и венгерским гражданством», — приводит ТАСС заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Он отметил, что сайт публикует информацию, к которой имеют доступ только специальные службы или государственные органы.

Ранее глава МИД Венгрии сам попал в базу данных «Миротворца» в связи с делом о венгерских паспортах в Закарпатье.

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