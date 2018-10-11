МИД Венгрии назвал ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец»

Министерство иностранных дел Венгрии назвало ложью заявление Киева о непричастности к сайту «Миротворец», который публикует личные данные людей, для которых нежелателен въезд на Украину.

«Это ложь, что украинские власти не имеют отношения к сайту, который опубликовал список из подозреваемых лиц с двойным украинским и венгерским гражданством», — приводит ТАСС заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Он отметил, что сайт публикует информацию, к которой имеют доступ только специальные службы или государственные органы.

Ранее глава МИД Венгрии сам попал в базу данных «Миротворца» в связи с делом о венгерских паспортах в Закарпатье.