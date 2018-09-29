Глава МИД Венгрии попал в базу данных «Миротворца»

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на портал.
Глава МИД Венгрии попал в базу данных «Миротворца»
  • Reuters

Отмечается, что формальной причиной внесения дипломата в базу данных стали «высказывания в адрес президента Украины Петра Порошенко о притеснении венгров на территории страны».

Ранее Сийярто прокомментировал сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. По его словам, Венгрия находится в недоумении в связи с данной информацией.

Также, по данным «СТРАНА.ua», в базу «Миротворца» начали вносить владельцев венгерских паспортов из Закарпатья.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит их не сообщать об этом властям Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал неприемлемой данную ситуацию.

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