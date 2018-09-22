СМИ: В базу «Миротворца» начали вносить владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья

В базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить владельцев венгерских паспортов из Закарпатья.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное на странице группы Myrotvorets News в Facebook.

«Первая пятёрка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — говорится в обращении.

Уточняется, что сайт опубликовал имена этих людей, а также фото некоторых из них.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал неприемлемой данную ситуацию.