СМИ: В базу «Миротворца» начали вносить владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное на странице группы Myrotvorets News в Facebook.
«Первая пятёрка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — говорится в обращении.
Уточняется, что сайт опубликовал имена этих людей, а также фото некоторых из них.
19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал неприемлемой данную ситуацию.