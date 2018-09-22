СМИ: В базу «Миротворца» начали вносить владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья

Короткая ссылка
В базу данных украинского сайта «Миротворец» начали вносить владельцев венгерских паспортов из Закарпатья.
СМИ: В базу «Миротворца» начали вносить владельцев паспортов Венгрии из Закарпатья
  • © Walter Bibikow
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление, опубликованное на странице группы Myrotvorets News в Facebook.

«Первая пятёрка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в чистилище. Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — говорится в обращении.

Уточняется, что сайт опубликовал имена этих людей, а также фото некоторых из них.

19 сентября СМИ сообщили, что в украинском городе Берегове Венгрия выдаёт паспорта украинцам и просит не сообщать об этом властям Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал неприемлемой данную ситуацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить