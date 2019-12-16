«Красная армия спасла десятки тысяч жизней»: какую роль сыграл СССР в Арденнской операции

75 лет назад началась Арденнская операция, в ходе которой англо-американские войска приняли на себя удар нацистов на территории Северной Бельгии и Южных Нидерландов. Историки отмечают, что в случае успешного наступления Адольф Гитлер рассчитывал навязать Великобритании и США сепаратный мир на выгодных для рейха условиях. Гитлеровцам удалось прорвать фронт, однако 26 декабря 1944-го их наступление остановилось. По словам экспертов, это было связано не только с сопротивлением союзников, но и с активными действиями Красной армии в районе Будапешта. Окончательно переломить ситуацию в Арденнах удалось только в январе 1945 года, после того как советские войска перешли в наступление практически на всём Восточном фронте.

16 декабря 1944 года немецкая группа армий В под командованием фельдмаршала Вальтера Моделя перешла в наступление на позиции англо-американских войск в труднодоступной местности на границе Бельгии и Франции, известной как Арденны. Несмотря на то что силы гитлеровской Германии были существенно подорваны войной, нацистским войскам удалось прорвать оборону союзников и устремиться к мостам через реку Маас.

Второй фронт

В преддверии нападения гитлеровской Германии на Советский Союз отношения Москвы с Вашингтоном и Лондоном были натянутыми. Руководство СССР тяжело пережило Мюнхенский сговор и саботирование западными странами создания антифашистского союза в 1939 году. В свою очередь, власти Великобритании и США были недовольны заключением договора о ненападении между СССР и Германией.

Однако после начала гитлеровской агрессии против Советского Союза, Москва, Лондон и Вашингтон договорились о совместных действиях против Третьего рейха. При этом власти США и Великобритании долго сомневались, стоит ли им на самом деле поддерживать СССР.

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Только в 1942 году союзники пообещали советскому руководству открыть второй фронт во Франции, но момент высадки на атлантическом побережье постоянно откладывался, а британцы и американцы действовали на второстепенных театрах боевых действий.

Всё это привело к тому, что в 1943 году отношения между союзниками снова стали портиться. Однако на фоне успехов Красной армии на Курской дуге, в Лондоне и Вашингтоне пришли к выводу, что СССР вполне способен выиграть войну и самостоятельно освободить континентальную Европу. Наконец, в результате переговоров на Квебекской и Тегеранской конференциях было принято решение о высадке англо-американских войск во Франции в 1944 году.

6 июня 1944 года в Нормандии был высажен парашютный десант из двух американских и одной британской дивизии. После рассвета началась высадка войск союзников со стороны моря. 19 августа бойцы Сопротивления подняли восстание в Париже, а 30 августа последние гитлеровцы отступили за Сену, фронт рухнул. Однако осенью 1944 года он стабилизировался в районе германской границы.

Попытка нацистского контрнаступления

«В декабре 1944 года нацистское руководство решило попытаться изменить ход войны — рассечь фронт по линии Льеж — Антверпен, а затем окружить и уничтожить группировку союзников в Северной Бельгии и Южных Нидерландах», — рассказал RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Борис Соколов.

Немецкая бронетехника во время Арденнского наступления

© Deutsches Bundesarchiv

По словам военного историка Юрия Кнутова, Адольф Гитлер рассчитывал на то, что в случае успешного наступления он сможет «опрокинуть англо-американские войска в Атлантику» и навязать союзникам сепаратный мир на своих условиях.

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«Нацистское командование перебросило в Арденны самую современную военную технику и максимум доступных боеспособных подразделений. Гитлеровцы делали ставку на молниеносность», — подчеркнул собеседник RT.

Как рассказал Борис Соколов, наступлению предшествовали действия гитлеровских парашютистов и диверсантов. Десантники после высадки были уничтожены, зато диверсанты действовали успешно. Переодетые в американскую форму и снабжённые американскими автомобилями, они совершили ряд диверсий, вызвав панику и спровоцировав заторы на дорогах.

Утром 16 декабря 1944 года силы вермахта и СС, объединённые в группу армий «В», перешли в наступление. Оно развивалось быстро. Всего за несколько дней немецкие части прорвали фронт и продвинулись на 90 км вглубь позиций союзников.

«Существует американская версия о том, что всё это было хитрым замыслом с целью заманить немцев в ловушку, но это не очень похоже на правду. По свидетельствам очевидцев, солдаты союзников в панике бежали», — рассказал Юрий Кнутов.

По словам Бориса Соколова, первой целью гитлеровцев был захват мостов через реку Маас, после чего планировалось развить наступление на Антверпен и Брюссель. В ходе продвижения нацисты намеревались отбить у союзников склады с горючим и боеприпасами.

Серьёзным препятствием на их пути стала 101-я воздушно-десантная дивизия США, не сдавшая город Бастонь. Однако немцам удалось взять бельгийский город Сен-Вит, имевший важное стратегическое значение.

По словам историков, гитлеровцы не дошли до реки Маас всего несколько километров. Их наступление остановилось 25—26 декабря 1944 года.

«Союзники потом объясняли остановку гитлеровского наступления своим сопротивлением, однако был ещё один важный фактор. В 20-х числах декабря сложилась критическая для нацистов ситуация в районе Будапешта. 26 декабря гитлеровская группировка в районе венгерской столицы была полностью блокирована Красной армией. Резервы, необходимые в Арденнах, нацистам пришлось срочно перебрасывать на восток», — отметил Юрий Кнутов.

Американские пленные в ходе Арденнской операции.

globallookpress.com

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Обвал западной границы рейха

В конце декабря 1944 года войска союзников контратаковали гитлеровцев, которые всё ещё были достаточно сильны. 1 января нацистская авиация нанесла удар по аэродромам, занятым авиацией союзников. Были уничтожены или повреждены почти 500 американских и британских самолётов. В тот же день немцы перешли в локальное наступление в Эльзасе.

«3 января 1945 года союзники начали полномасштабное наступление, однако, чтобы оно не закончилось катастрофой, им нужна была поддержка. 5 и 6 января Уинстон Черчилль отправил Иосифу Сталину отчаянные просьбы перейти в наступление на Восточном фронте», — рассказал Юрий Кнутов.

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По его словам, по плану Красная армия должна была перейти к активным действиям лишь во второй половине января. Новое наступление было ещё не подготовлено, кроме того, в Восточной Европе установилась плохая погода. Однако на призывы союзников советское руководство всё равно откликнулось.

«Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам», — написал Сталин Черчиллю 7 января 1945 года.

В итоге 12 января началась Висло-Одерская, а 13 января — Восточно-Прусская стратегические наступательные операции советских войск.

«У нацистов не осталось другого выбора, кроме как начать переброску войск с западного фронта на восточный. Советские войска спасали союзников», — заявил Кнутов.

23 января силы союзников освободили Сен-Вит. На следующий день они замкнули кольцо окружения вокруг 300-тысячной гитлеровской группировки в Бельгии.

«29 января образованный ранее нацистскими войсками Арденнский выступ был ликвидирован, союзники получили возможность начать массовое вторжение в Германию. Это стало началом конца для гитлеровцев на западном направлении», — отметил Борис Соколов.

Советские части форсируют реку Одер

РИА Новости

По словам Юрия Кнутова, как оценки задействованных в Арденнском сражении сил, так и потери сторон разнятся в зависимости от источников.

«Американцы были склонны преувеличивать силы и потери немцев, а немцы — американцев», — заметил историк.

Силы союзников в начале января 1945 года составляли около 30 дивизий и порядка 700 тыс. человек, нацистов на этом направлении — 23 дивизии и 400 тыс. личного состава. По разным оценкам в Арденнской операции союзники потеряли убитыми, ранеными и пленными от 90 до 110 тыс. человек, гитлеровцы — от 60 до 125 тыс.

По словам Бориса Соколова, Арденнское сражение стало самой кровопролитной битвой в истории США. В свою очередь, Юрий Кнутов подчеркнул, что в начале Арденнского наступления нацистских войск у союзников не было полной уверенности в том, что они смогут выиграть это сражение. Сегодня же, по его словам, в западной историографии преобладает следующая точка зрения: в этом эпизоде Второй мировой войны всё шло по плану западных стран, и вся заслуга в этой победе принадлежит только им.

«Если оценивать ситуацию справедливо, то Красная армия, перейдя в наступление на восточном фронте раньше времени в сложнейших для себя условиях, оказала огромную услугу союзникам и спасла десятки тысяч жизней американских и британских солдат», — отметил Кнутов.

«Благодаря Арденнскому сражению надежды Гитлера на сепаратный мир с союзниками на условиях Берлина были похоронены, а это было серьёзное достижение», — подытожил историк.