«Защита исторической правды»: Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы советскими войсками

К 75-летию освобождения Варшавы советскими войсками Минобороны России представило ряд архивных исторических документов. В частности, рассекречены боевые донесения о масштабных и кровопролитных боях за город. Наряду с этим опубликованы материалы о печальном состоянии Варшавы после немецкой оккупации, а также совершаемых нацистскими войсками зверствах. При этом в отчётах Красной армии говорится о радушии и теплоте, с которыми жители Варшавы и остальной Польши встречали советских солдат-освободителей. Ранее в МИД России выразили недоумение в связи с тем, что власти польской столицы отказались от проведения каких-либо мероприятий по случаю памятной даты.

К 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецкой оккупации Минобороны РФ создало на своём официальном сайте раздел, основанный на уникальных рассекреченных архивных документах из фондов Центрального архива ведомства.

«Публикация рассекреченных документов об освобождении Варшавы из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — говорится в сообщении.

Варшава была освобождена советскими войсками в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции. В оборонном ведомстве обращают внимание на то, что список соединений и частей, задействованных в масштабных и кровопролитных боях за город, занял целую страницу приказа Верховного главнокомандующего от 17 января 1945 года №223 об освобождении Варшавы. В документе также отмечена важная роль 1-й Польской армии.

Наряду с этим Минобороны опубликовало материалы, зафиксировавшие варварские действия и разрушения, совершённые немецко-фашистским оккупантами, в том числе при отступлении.

«Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного неповреждённого дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков», — говорится в политдонесении в Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота СССР.

В этом же документе отмечается, что, по словам местных жителей, на улице Окопов «захоронено до 120 тысяч убитых и сожжённых немцами поляков». При этом на территории оккупированной Польши нацистами было создано несколько концлагерей, предназначенных для массового уничтожения людей.

© РИА Новости / Минобороны России

Кроме того, представлено донесение начальнику Главного политического управления Красной армии, в котором говорится о радости и теплоте, с которыми жители Варшавы и остальной Польши встречали советских солдат.

«Красную армию и Войско польское люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска», — указано в документе.

Также в донесении отмечена популярность советских солдат и офицеров среди населения.

Варшавское восстание

Среди рассекреченных архивов есть целая подборка документов о Варшавском восстании в сентябре 1944 года, организаторами которого стали представители Армии Крайовой, курируемой польским эмигрантским правительством из Лондона. В ней представлены показания участников тех исторических событий, которые указывают, что акция противодействия силам Третьего рейха была слабо подготовлена и не учитывала ситуацию на советско-германском фронте, а её осуществление разнилось с ожиданиями и надеждами большей части польского населения.

Также по теме «Напрасные жертвы»: зачем правительство Польши в изгнании подняло Варшавское восстание 75 лет назад завершилось Варшавское восстание, инициированное правительством Польши в изгнании и организованное командованием Армии...

Вместе с тем командование Красной армии предпринимало все возможные попытки поддержать Варшавское восстание поставками вооружения, продовольствия, горючего, разведданными и артиллерийскими ударами, несмотря на ограниченность в ресурсах и измотанность тяжёлыми боями.

Кроме того, из протокола опроса разведчика штаба фронта с позывным Олег, отправленного к восставшим для поддержания связи с Красной армией, можно заключить, что руководители Варшавского восстания саботировали взаимодействие с советскими войсками, не стремились к захвату под свой контроль стратегических объектов и объединению национальных отрядов польских партизанских организаций. При этом представленные документы свидетельствуют, что подразделения Армии Крайовой насильно удерживали в качестве заложников спасавшихся из немецкого плена советских офицеров, а также участвовали в ликвидации остававшихся в польской столице украинцев и евреев.

При этом впервые опубликованы документы, указывающие на террористический характер деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944—1945 годах.

«Острый комплекс политической неполноценности»

Незадолго до памятной даты — 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков — стало известно, что городские власти не будут проводить какие-либо мероприятия на официальном уровне. Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила недоумение в связи с тем, что в Польше отмечают дату начала войны и при этом практически игнорируют даты освобождения.

«Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — написала Захарова в Facebook.

Польша испытывает острый комплекс политической неполноценности в связи с теми историческими фактами, которые является частью её национальной истории. Такое мнение в беседе с RT высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Также по теме «Очевидная тенденция»: в МИД России прокомментировали нежелание властей Варшавы отмечать освобождение от нацистов Варшава не планирует официально отмечать 75-ю годовщину освобождения польской столицы от войск нацистской Германии. Об этом сообщили в...

«Польша пытается выставить себя жертвой двух тираний. Но то, что сейчас происходит в Варшаве, — плохой драматический театр, плохие актёры и плохой сценарий. Польша, пытаясь поучаствовать в процессе декоммунизации, скатывается к тому состоянию, которое переживала в тридцатые годы прошлого столетия, являясь пособником нацистов. И это очень печально», — сказал он.

В свою очередь, член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин также напомнил, что в начале 2020 года польские власти уравняли сталинский коммунизм и гитлеровский нацизм. 9 января сейм Польши принял резолюцию, согласно которой СССР и нацистская Германия якобы несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

«Думаю, что это связано с многолетними идеологическими установками, которые существовали в мозгах населения и в государственной политике Польши. Она на протяжении многих веков относилась к России с предубеждением. Поляки акцентируются на негативе и забывают позитив. Даже когда этот позитив связан с освобождением народа от нацизма. На протяжении долгого времени шла подмена понятий. Но миллионы спасённых жизней заслуживают того, чтобы о них помнили. Тем не менее это выбор польского государства, и его последствия предстоит пожинать будущим поколениям», — резюмировал собеседник RT.