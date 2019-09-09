«Позволит составить более полную картину»: МО РФ рассекретило документы об обстановке накануне и в начале Второй мировой

По случаю 80-летия подписания пакта Молотова — Риббентропа Минобороны России рассекретило ряд документов, в которых описывается обстановка перед Второй мировой и в первые дни после начала боевых действий. Были опубликованы шифротелеграммы, в которых говорится, как население территорий Белоруссии и Украины, находившихся под контролем Польши, встречало советскую армию. Также можно ознакомиться с докладной командарма 1-го ранга Бориса Шапошникова, который оценивает военную угрозу, исходящую от Германии и других стран. Кроме того, министерство рассекретило перевод показаний генерал-лейтенанта Германа Бёме об операциях 2-го Германского армейского корпуса в ходе наступления на Польшу.

К 80-летию со дня подписания пакта Молотова — Риббентропа Минобороны России создало на своём сайте специальный раздел, где представлены рассекреченные документы, повествующие о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны, и первых дней боевых действий.

В разделе опубликованы записки и донесения советского руководства, составленные в 1938—1939 годах, а также мемуары и воспоминания. Как сообщается на сайте ведомства, эти материалы «позволят посетителям получить представление о том, как и почему в столь непростой военно-политической обстановке принимались те или иные решения».

Первыми в разделе представлены шифротелеграммы, направленные руководству страны из различных городов Западной Украины начальником Главного политуправления Красной Армии Львом Мехлисом. В них рассказывается о «неподдельном энтузиазме», с которым украинское население встретило советские войска, входившие на эти территории.

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«Украинское население встречает нашу армию как подлинных освободителей. Даже передовые части, идущие с боем, забрасываются цветами. Население приветствует наших бойцов и командиров, выносит и старается обязательно всучить нашим красноармейцам яблоки, пироги, питьевую воду», — пишет в своём донесении Мехлис.

Напомним, после нападения нацистской Германии на Польшу 1 сентября 1939 года СССР ввёл свои войска на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, отодвинув государственную границу на несколько сотен километров. Такие границы Советского Союза практически соответствовали «линии Керзона», границе Польши и СССР, предложенной странами Антанты в 1920-х годах.

Согласно информации из телеграмм Мехлиса, местное население встретило советские войска как «освободителей от польских панов» и просило Красную армию защитить их от немцев. Самих же польских военных крестьяне изгоняли из поселений, а некоторых задерживали и обезоруживали.

«Убегающие польские войска подвергаются нападению крестьян. Из Подгайце крестьяне выгнали до 300 офицеров и солдат. По приезде Штакора (штаба корпуса. — RT) крестьяне показали, где находятся поляки... и несколько человек высшего комполитсостава, найденные поляки сдались на месте и были обезоружены», — пишет Лев Мехлис.

В том же документе указана необходимость «налаживания нормальной жизни» в городах и организации снабжения местных жителей. По словам Мехлиса, в городах и сёлах жалуются на нехватку соли, спичек, керосина и хлеба, он просит советскую власть вплотную заняться этим вопросом. В другом донесении отмечается недостаток газет и листовок, информирующих население, в то время как «народ хочет больше узнать о жизни в СССР».

Донесение заместителя армейского комиссара 1-го ранга Л.З.Мехлиса о приветственном отношении местного населения к вступившим на территорию Западной Украины частями Красной Армии.

© Министерство обороны РФ

Население Западной Белоруссии и Украины не рассматривало Польшу как своё национальное государство, расценивая ситуацию 1920 года (передачу этих земель в состав Польши. — RT) как «большую несправедливость». Об этом RT рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его мнению, сам факт этой передачи являлся грубым нарушением международного права, и жители этих регионов, таким образом, оказались на «незаконно захваченной поляками территории».

«Кроме того, был разительный пример развития Советской Украины и Советской Белоруссии, которые имели политическую субъектность. Они были советскими союзными республиками, поощрялась и развивалась местная культура, язык был государственным — и украинский, и белорусский, строились школы и культурные объекты. И конечно, их привлекала та политика, которую проводила советская власть», — добавляет историк.

Положение накануне войны

В другой части размещены документы, содержащие оценки предвоенной ситуации в Европе, данные советскими армейскими руководителями. В частности, приводится докладная записка начальника Генштаба РККА командарма 1-го ранга Б.М. Шапошникова от 24 марта 1938 года.

В ней командарм анализирует сложившуюся политическую ситуацию в Европе и на Дальнем Востоке. В качестве наиболее вероятных противников СССР он рассматривает Германию и Польшу на Западе, а также Японию на Востоке.

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Шапошников полагал, что Польша и Германия могли развернуть войска на границах Полесья (регион на границе современной Белоруссии и Украины, соприкасающийся с Польшей и Россией. — RT). По его словам, взаимодействие обоих государств будет зависеть от их договорённостей относительно других территорий.

«Германия и Польша могут сосредоточить свои главные силы к северу или к югу от Полесья. Этот вопрос указанными государствами будет решён в зависимости от положения в Средней Европе и, наконец, от того, насколько договорятся оба этих государства в украинском вопросе».

Также, по мнению Шапошникова, с началом войны Литва будет нейтрализована совместными польско-германскими силами, а на территории Латвии, Эстонии и Финляндии могут появиться немецкие войска. С территории этих стран, пишет командарм, Германия может ударить по Ленинграду.

Другие документы

Также в разделе представлено описание операций германских войск на территории Польши, составленное в 1949 году военнопленным генерал-лейтенантом армии Третьего рейха Германом Бёме, который в период описанных боевых действий занимал должность начальника оперативного отдела 2-го Армейского корпуса германской армии.

Воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Михайловича Майского

© Министерство обороны РФ; РИА Новости

Закрывают раздел воспоминания посла СССР в Великобритании Ивана Михайловича Майского, опубликованные в 1966 году. В них подробно рассказывается о закулисных интригах, которые разворачивались в 1938 году в кабинетах европейских столиц. В частности, много внимания уделено Мюнхенскому соглашению, позволившему гитлеровской Германии захватить часть Чехословакии.

В частности, Майский описывает позицию стран Запада по этому вопросу, заключавшуюся в намерении сдать Чехословакию Германии в обмен на прекращение экспансии с её стороны. В частности, об этом, по словам посла, во всеуслышание заявлял премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен.

«Ещё более откровенно высказывались ближайшие соратники Чемберлена... Английский военный министр... в доверительной беседе с американскими корреспондентами заявил, что судьба Чехословакии предрешена; Германия насытится в Центральной Европе раньше, чем Запад сумеет помешать ей. О содержании этих выступлений узнали, конечно, и немцы. Ход мыслей британского премьера и его сотрудников мог только окрылить фашистских агрессоров», — отмечает Иван Майский.