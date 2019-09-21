Боевые донесения, сводки и наградные листы: Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Таллина

К 75-летию освобождения Таллина Минобороны России рассекретило архивные документы об одноимённой военной операции. Среди них — оперативные сводки, политдонесения и наградные листы отличившихся в ходе наступления бойцов. По словам экспертов, город удалось освободить благодаря слаженным действиям всех родов войск.

К 75-й годовщине освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков Министерство обороны России опубликовало ряд ранее засекреченных документов из фондов Центрального архива ведомства. Освобождение города и большей части Эстонской ССР стало возможным благодаря успешной реализации Таллинской операции, являвшейся частью более масштабной Прибалтийской операции.

«Важный плацдарм для нацистов»

Таллин сыграл важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Нацисты начали наступление на город 1 августа 1941 года. Четыре дня спустя части 18-й армии вермахта уже находились на подступах к Таллину. Ещё через два дня гитлеровцы вышли на побережье Финского залива восточнее столицы Эстонской ССР. Советские войска в Эстонии оказались рассечены — 10-й Стрелковый корпус отошёл к Таллину, а 11-й отступил к Нарве. Оборона Таллина продолжалась почти месяц. Эвакуация примерно 20-тысячного гарнизона осаждённого города и судов Балтийского флота началась только 28 августа.

«Оборона Таллина сковала крупные силы немецко-фашистских захватчиков, которые были отвлечены от наступления на Ленинград», — пояснил в интервью RT полковник запаса Андрей Кошкин, академик Академии военных наук.

По словам военного историка Юрия Кнутова, уже в 1941 году эстонский народ оказался расколот. Свыше 20 тыс. эстонцев в июле-августе вступили добровольцами в ряды Красной армии, истребительных батальонов и советской милиции. Общая численность жителей Эстонии, участвовавших в борьбе с нацизмом в годы войны, достигла 47 тыс. человек.

«Однако часть эстонцев уходили в леса и присоединялись к гитлеровским оккупантам, чтобы действовать против Красной армии», — подчеркнул эксперт.

С приходом нацистов их пособники легализовывались как члены военизированной организации «Омакайтсе». В неё вступили свыше 40 тыс. местных жителей. Из эстонских коллаборационистов нацисты сформировали три восточных батальона, восточную роту и 26 батальонов вспомогательной полиции. Позже они послужили базой для создания 20-й ваффен-гренадёрской дивизии СС.

В сентябре 1941 года командир айнзатцкоманды 1А штандартенфюрер СС Мартин Зандбергер издал распоряжение, возлагавшее на «Омакайтсе» обязанности по уничтожению в Эстонии евреев. Большая часть эстонских евреев (свыше 2 тыс. человек) проживали в Таллине. Они были обвинены в вымышленных преступлениях и убиты в Батарейной тюрьме и концлагере Харку менее чем за полтора месяца. В дальнейшем нацисты доставили в Эстонию несколько тысяч евреев из стран Восточной Европы. Они были убиты в находившемся под Таллином концлагере Клоога и урочище Калеви-Лийва. Кроме того, гитлеровцы массово уничтожали оказавшихся на территории Эстонии советских военнопленных и местных жителей, отказавшихся поддерживать новые порядки.

«Эстония являлась для нацистов важным плацдармом. Благодаря ей они получали удобный доступ к морю, сельскохозяйственные ресурсы и синтетическую нефть, добываемую из сланцевой смолы», — рассказал Кошкин.

Таллинская операция

Советские войска вступили на территорию Эстонии в начале 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Однако поначалу продвинуться далеко они не смогли.

«Нацисты создали в Эстонии мощный укрепрайон, понимая, что республика является воротами в Прибалтику, а сама Прибалтика — прямой дорогой в Германию», — рассказал в беседе с RT сотрудник Музея Победы, режиссёр-кинодокументалист Андрей Купарев.

17 сентября советские войска начали наступление в рамках Таллинской операции. В боевых действиях принимал участие Ленинградский фронт, находившийся под командованием Леонида Говорова при поддержке сил Балтийского флота, который возглавлял адмирал Владимир Трибуц. Им противостояла группа армий «Север» гитлеровской Германии, которой руководил Фердинанд Шёрнер, и «Эстонский легион» — добровольческое подразделение СС, набранное из числа местных.

Наиболее активное участие в боях принимали 8-я и 2-я Ударная армии. Они встретились вечером 20 сентября.

«8-я армия, продолжая преследование противника в западном направлении и уничтожая арьергардные его части, в течение дня продвинулись в глубину от 15 до 20 км, овладев свыше 60 населёнными пунктами, в том числе городом и железнодорожным узлом Тапа… Остальные части армии совершали марш и подтягивали тылы», — говорится в оперативной сводке от 21 сентября, опубликованной Минобороны РФ.

Всего в ходе боёв 8-й армии тогда было уничтожено порядка 400 гитлеровцев, захвачены более 300 солдат и офицеров, а также трофейные орудия и снаряжение. В конце дня 8-я армия и 2-я Ударная соединились и начали наступление непосредственно на Таллин.

«Войска 2-й Ударной армии севернее и северо-восточнее города Тарту и войска 8-й армии западнее города Нарва при содействии авиации прорвали сильно укреплённую оборону противника и, успешно развивая наступление в течение нескольких дней, уже утром 22 сентября вышли на подступы к Таллину», — говорится на специализированном сайте Минобороны.

В сводке от 22 сентября в 9:40 констатируется: «Войска Ленинградского фронта, разгромив противника на подступах, полностью овладели городом Таллин — столицей Эстонской ССР, важным экономическим и политическим центром Эстонской ССР, сильным опорным пунктом немцев на берегу Балтийского моря и важным военным и торговым портом».

© Министерство обороны РФ

В документе, обнародованном российским оборонным ведомством, также перечисляются особо отличившиеся в ходе операции офицеры, в числе которых командующие 8-й армии генерал-лейтенант Николай Стариков и 2-й Ударной армии генерал-лейтенант Иван Федюнинский.

Немцы отступали, однако оказывали «упорное огневое сопротивление» и предпринимали контратаки. Общие потери гитлеровских сил составили около 1,2 тыс. ранеными и убитыми, в плен попали свыше 600 солдат и офицеров. Советская авиация продолжала наносить удары по отступающим колоннам — общее число вылетов составило 110. Германские ВВС были представлены тремя самолётами, которые ограничились разведкой.

В районе 14:00 Таллин был полностью освобождён. В честь этого события в Москве в тот же день был дан залп из 324 орудий.

© Министерство обороны РФ

«Сегодня, 22 сентября, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Ленинградского фронта, в том числе эстонскому корпусу генерал-лейтенанта Пэрна, овладевшему столицей Советской Эстонии городом Таллин, — 24 залпами из 324 оружий», — говорится в приказе верховного главнокомандующего и советского лидера Иосифа Сталина.

«Успех Красной армии был достигнут благодаря хорошо организованному взаимодействию всех родов войск, созданию сильных подвижных групп, широкому применению манёвра», — подчеркнул Купарев.

«Тысячу раз спасибо»

В опубликованных Минобороны документах подчёркивается, что жители Эстонии и, в частности, Таллина в подавляющем большинстве торжественно приветствовали советских солдат.

«Население столицы очень радушно встретило наших бойцов и офицеров. Житель Таллина подошёл к самоходке лейтенанта Савченко, бережно погладил машину рукой и сказал: «Дорогая советская машина, дорогие советские воины! Вы спасли нас от немецкого ига. Спасибо вам, тысячу раз спасибо!» — говорится в одном из отчётов.

Также были отмечены случаи, когда горожане, рискуя жизнью, помогали советским солдатам.

По словам Юрия Кнутова, с приходом «советских войск у жителей Эстонии появился выбор — строить новую жизнь вместе с освободителями или уходить в леса, чтобы прислуживать нацистским преступникам».

«Абсолютное большинство выбрали для себя первый вариант», — подчеркнул историк.

«Важный символический момент»

В ходе наступления советские солдаты и офицеры демонстрировали также и личный героизм. Так, майор Василий Горбань, командир 2-го танкового батальона 15-й танковой Ленинградской бригады в числе первых ворвался в Таллин и уничтожил пушечно-пулемётным огнём более 150 солдат и офицеров, затопил две баржи с войсками и рассеял порядка двух рот автоматчиков, говорится в рассекреченных документах. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Такого же почётного звания был удостоен и старший лейтенант Яков Лобов, командир 2-й танковой роты 27-го отдельного танкового полка. Он уничтожил пять пушек, шесть миномётов, два взвода солдат и офицеров Германии.

«В бою, когда командир роты был убит, товарищ Лобов, будучи командиром танкового взвода, на поле боя принял командование ротой, и рота все задачи выполняла без потерь», — говорится в опубликованном наградном листе офицера.

А младший лейтенант, штурман звена 3-й авиаэскадрильи 51-го минно-торпедного авиаполка 8-й минно-торпедной авиадивизии ВВС Балтийского флота Иван Рачков, будучи в одном экипаже с лейтенантом Борисовым, торпедным ударом затопил два транспорта немцев и был награждён орденом Красного Знамени. В дальнейшем Рачков также демонстрировал мужество и героизм, за что и получил звание Героя СССР.

© Министерство обороны РФ

Сама Таллинская операция продолжилась и после взятия эстонской столицы. В ходе неё была освобождена территория материковой Эстонии. Несмотря на быстрое продвижение красноармейцев (до 40 км в сутки), немецкие силы не попали в окружение и смогли уйти на территорию Латвии.

Общие потери СССР составили менее 6,5 тыс. человек убитыми и около 24 тыс. ранеными. Гитлеровские же силы потеряли порядка 30 тыс. солдат и офицеров убитыми, свыше 15 тыс. попали в плен.

Параллельно с Таллинской шла Рижская операция по освобождению Латвии. Она началась раньше — 14 сентября, однако продлилась дольше — до 22 октября. После Таллинской операции Красная армия совместно с финскими силами в ходе Моонзундской десантной операции освободила одноимённый архипелаг. Затем последовала Мемельская операция, позволившая советским войскам выйти к Риге и завершить Рижскую кампанию.

«Освобождение Таллина советскими войсками стало важным символическим моментом. Красная армия принесла на эстонскую землю мир», — подытожил Андрей Кошкин.