«Напрасные жертвы»: зачем правительство Польши в изгнании подняло Варшавское восстание

75 лет назад завершилось Варшавское восстание, инициированное правительством Польши в изгнании и организованное командованием Армии Крайова. В результате боевых действий столица Польши была практически стёрта с лица земли, погибли около 200 тыс. мирных жителей и около 10 тыс. повстанцев, руководство варшавского подполья сдалось в плен. Нацисты были в курсе почти всех готовившихся шагов участников восстания, но сначала даже не стали направлять перебрасывать для борьбы с ними боевые части с фронта, ограничившись применением частей СС и коллаборационистских формирований. Историки называют выступление польского подполья в 1944 году «чистой авантюрой», приведшей к напрасным жертвам. Почему правительство Польши в изгнании подтолкнуло своих варшавских сторонников к этой операции — в материале RT.

2 октября 1944 года командующий Армией Крайова Тадеуш Коморовский подписал капитуляцию перед гитлеровской Германией. Это событие стало трагическим финалом Варшавского восстания, длившегося 63 дня. Ядро боевых отрядов, подконтрольных правительству Польши в изгнании, было разгромлено, а польский народ понёс существенные потери. К таким тяжёлым последствиям, по мнению историков, привела политика, проводимая польскими властями на протяжении десяти лет, начиная с 1934 года.

Варшава и Берлин

Сближение Варшавы и Берлина началось в 1934 году, вскоре после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Польские власти считали, что великие державы всегда могут договориться между собой, не считаясь с интересами других стран, поэтому искали себе могущественных союзников. 26 января 1934 года по инициативе рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера и генерал-инспектора Польши Юзефа Пилсудского между двумя государствами была подписана Декларация о неприменении силы. За ней последовал ряд других двухсторонних документов, в частности Соглашение об экономическом сотрудничестве, заключённое в ноябре 1935 года.

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Во время Чехословацкого кризиса 1938 года Варшава также выступила на стороне Берлина — Польша наотрез отказалась пропускать советские войска на помощь Чехословакии, а затем синхронно с рейхом аннексировала часть чехословацкой территории — Тешинскую область.

Однако уже в конце 1938 года между Германией и Польшей возникло напряжение. Официальный Берлин потребовал от Варшавы территориальных уступок, в том числе в так называемом «Польском коридоре» (на землях, отделявших Восточную Пруссию от остальной Германии). Повторив свои требования несколько раз, Адольф Гитлер отдал приказ руководству вермахта готовить план войны с Польшей. 11 апреля 1939 года документ был готов и утверждён Гитлером.

Несмотря на обострение международных противоречий, официальная Варшава в 1939 году отказалась заключать союз с Москвой. Она надеялась продолжить балансировать между Берлином, Лондоном и Парижем, оставаясь на антисоветских позициях. В итоге, не сумев создать антигитлеровское международное объединение из-за позиции западных стран, советское руководство было вынуждено подписать с Германией Договор о ненападении 23 августа 1939 года.

Польша во Второй мировой войне

В конце августа 1939 года группа переодетых в польскую форму эсэсовцев напала на радиостанцию в немецком пограничном городе Гляйвице, что было использовано для оправдания нападения на соседнюю страну. 1 сентября 1939 года германские войска атаковали Польшу по всей протяжённости общей границы, а также с территории совместно оккупированной ранее Чехословакии.

3 сентября Великобритания и Франция объявили «Странную войну» Германии. Несмотря на преимущество в военных силах, Лондон и Париж не предпринимали серьёзных наступательных действий на западной границе рейха. Это позволило нацистам быстро расправиться с Польшей: к 5 сентября был занят «Польский коридор», 14 сентября гитлеровцы окружили Варшаву, а ещё два дня спустя взяли в кольцо все польские части между Вислой и Бугом.

17 сентября правительство Польши бежало с территории страны. В тот же день на аннексированные в 1919-1921 годах Варшавой территории, заселённые украинцами и белорусами, вступили части Красной армии. Это позволило Москве защитить восточнославянское население и отодвинуть государственную границу на несколько сотен километров.

Первые заключенные транспортируются в Освенцим, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера

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6 октября 1939 года капитулировала последняя крупная группировка польской армии в городе Коцке — 17 тыс. военнослужащих сдались в плен гитлеровцам. 26 октября нацисты объявили о создании на территории Польши особой территориально-административной единицы — Генерал-губернаторства. На его землях были построены концлагеря и лагеря смерти, в том числе Треблинка, Белжец, Собибор, Травники и Майданек, в которых массово уничтожали евреев и представителей других неугодных нацистам этнических групп, военнопленных и политических оппозиционеров. Согласно гитлеровскому плану «Ост», поляки подлежали либо онемечиванию, либо выселению, либо физическому уничтожению.

Потери Польши в годы Второй мировой войны историки сегодня оценивают примерно в 5,6 млн мирных жителей.

«Поляки разделились. В то время как одни уходили в подполье бороться с оккупантами, другие оказывали им экономическое содействие или даже воевали за них. В 1941 году 271 польское предприятие выполняло заказы вермахта. За годы войны только советские войска взяли в плен около 60 тыс. польских граждан, воевавших на стороне Германии с оружием в руках. Многих устраивала политика правительства Польши образца 1934—1938 годов, когда в Варшаве мечтали о совместном с нацистами походе на Москву», — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов.

Впрочем, уже в сентябре 1939 года была создана подпольная организация «Служба победе Польши». В ноябре того же года она была преобразована в «Союз вооружённой борьбы», а он, в свою очередь, в 1942 году — в Армию Крайову (АК), подчинявшуюся находившемуся в Лондоне правительству Польши в изгнании. Силы АК вели разведывательно-диверсионную и пропагандистскую деятельность, направленную против нацистских оккупантов. Тем не менее она вела также и антисоветскую пропаганду, а её командование издавало директивы запрещающие проводить диверсии против гитлеровцев, движущихся на Восточный фронт.

Подготовка к восстанию

«Летом 1944 года советские войска нанесли целый ряд болезненных поражений вермахту, продвинувшись на сотни километров по территории Белоруссии и Украины. В результате операции «Багратион» и Львовско-Сандомирской наступательной операции Красная армия приступила к освобождению от гитлеровских оккупантов восточных районов Польши», — рассказал Юрий Кнутов.

Однако, по словам историка, из-за высокого темпа наступления, «коммуникации растянулись, тылы отстали, а сами войска выдохлись, и дальше Вислы продвинуться без надрыва не могли».

«Советские успехи заставили нервничать польское правительство в изгнании, возглавляемое Станиславом Миколайчиком. Его члены решили воспользоваться боями между Красной армией и вермахтом для того, чтобы взять под свой контроль Варшаву», — пояснил историк.

По словам Юрия Кнутова, западные союзники на идеи польского эмигрантского правительства отреагировали без энтузиазма и порекомендовали согласовать свои действия с Москвой. Однако лидеры правительства в изгнании этого делать не стали.

«Сама идея организации восстания в Варшаве была такова, что оно было направлено как против Германии, так и против Советского Союза», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

25 июля 1944 года командование АК подтвердило, что готово к восстанию. Командующий Армией Крайова Тадеуш Коморовский запросил у Лондонского правительства Польши в изгнании поддержки людьми, оружием и договорённостями с британскими ВВС. Однако Великобритания не хотела принимать активное участие в боевых действиях на территории Польши.

Тадеуш Коморовский

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К тому моменту в Варшаве находились около 50 тыс. подпольщиков, считающихся членами АК, однако вооружены они были слабо. У повстанцев было 3846 пистолетов и револьверов, 2629 карабинов, 657 автоматов, 192 пулемёта и некоторое количество огнемётов, гранатомётов и миномётов.

Варшавское восстание

30—31 июля 1944 года немецкие войска остановили передовые части Красной армии к востоку от Варшавы. Сил для прорыва нацистской линии обороны на Висле у красноармейцев не осталось. В этот момент командование Армии Крайова решило форсировать события — 31 июля генерал Тадеуш Коморовский отдал приказ о начале восстания 1 августа.

«Проблема повстанцев заключалась в том, что обо всех их шагах и решениях немедленно становилось известно немцам. В рядах Армии Крайова находилось значительное количество предателей», — рассказал Юрий Кнутов.

По словам Вадима Волобуева, гитлеровцы не придали планам варшавского подполья особого значения.

«В Варшаву, чтобы не ослаблять фронт, сначала не стали даже перебрасывать боевые части, ограничившись передислокацией частей СС и разного рода коллаборационистских формирований», — рассказал историк.

В то же время, по словам Юрия Кнутова, немцы успели укрепить административные учреждения и организации, отвечающие за жизнеобеспечение города.

После обеда 1 августа в места сбора повстанцев прибыли только 20—25 тыс. подпольщиков, располагавшие 3 тыс. единицами огнестрельного оружия, несколькими десятками тысяч гранат.

Повстанцы хотели использовать фактор неожиданности, чтобы захватить административные здания, казармы, вокзалы, аэродром и склады с оружием, но их везде ждали заранее предупреждённые каратели.

«Ни один мало-мальски значимый объект участникам восстания захватить не удалось», — подчеркнул Юрий Кнутов.

В первые же сутки восстания погибли около 2 тыс. подпольщиков и 3 тыс. случайных гражданских жителей Варшавы. Повстанцы захватили ряд жилых районов, но те не имели никакого стратегического значения. Нацисты за два дня боёв потеряли убитыми и раненными всего около 500 человек. Убедившись, что эффекта неожиданности добиться не удалось, часть бойцов АК покинули столицу Польши.

Коморовский отправил телеграмму в Лондон, потребовав от союзников организовать советское наступление на Варшаву.

Бойцы Войска Польского ведут бой за Варшаву

РИА Новости

«Командование АК хотело, чтобы Красная армия, надрываясь, положила на Висле 200—300 тыс. военнослужащих, чтобы потом сказать Советам: «Убирайтесь», — подчеркнул Кнутов.

В свою очередь, нацисты к началу августа разместили в Варшаве около 16 тыс. бойцов СС и коллаборационистских подразделений, усиленных несколькими десятками танков и САУ. В дальнейшем им на помощь были направлены свежие силы СС, артиллерия и авиация. В середине августа численность немецкой группировки достигла 25 тыс. человек. Восставших было в полтора раза больше — около 40 тыс. человек, но повстанцы были крайне плохо вооружены.

Великобритания начала перебрасывать участникам восстания оружие и боеприпасы 4 августа. 13 сентября к ней присоединился Советский Союз. Западные союзники с самолётов сбросили повстанцам 1344 единиц оружия и 45 т провианта, а СССР — более 3 тыс. единиц стрелкового оружия, 156 миномётов и 131 т продовольствия. Кроме того, советская сторона поддерживала участников восстания действиями бомбардировочной авиации и артиллерии. 15—23 сентября просоветское Войско Польское попыталось форсировать Вислу, однако вынуждено было отступить под давлением нацистов.

Капитуляция повстанцев в Варшаве

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24 сентября гитлеровцы перешли в решающее наступление. К этому времени фашисты перебросили в Варшаву отдельные части вермахта. 28 сентября командование АК вступило в переговоры с нацистами, а 2 октября Тадеуш Коморовский официально подписал капитуляцию и сдался в плен.

По оценкам историков, за время восстания около 10 тыс. бойцов АК погибли, порядка 17 тыс. сдались в плен.

«Больше всего в результате восстания пострадали мирные жители Варшавы — погибло около 200 тыс. человек, несколько сотен тысяч оказались в концлагерях» — рассказал Юрий Кнутов.

По словам эксперта, после массовых убийств и облав укрыться от нацистов в левобережной части Варшавы смогли только 22 тыс. местных жителей.

«Варшава практически была стёрта с лица земли. Она стала одним из наиболее пострадавших за годы Второй мировой войны европейских городов», — подчеркнул Вадим Волобуев.

По словам Юрия Кнутова, в результате Варшавского восстания ядро Армии Крайова в Польше было уничтожено, а эмигрантское правительство, желавшее любой ценой захватить власть в стране, лишилось последнего механизма влияния на ситуацию в Восточной Европе. При этом военный эффект от восстания оказался минимальным — гитлеровцы потеряли убитыми всего около 3 тыс. человек.