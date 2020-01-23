Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима

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Президента России Владимира Путина, прибывшего в Израиль, в аэропорту Бен-Гурион встретил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Прямую трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Глава МИД Израиля поблагодарил Путина за освобождение Освенцима
  • Reuters

Глава израильского МИД заявил российскому лидеру, что хочет лично поблагодарить его за освобождение Освенцима Красной армией.

«Хотел бы поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц и помогла победе над нацистской Германией», — сказал Кац.

Дипломат рассказал, что его мать — одна из узниц концлагеря — была освобождена красноармейцами.

Ожидается, что в рамках визита Путин примет участие в форуме памяти холокоста и в церемонии открытия памятника защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Изначально поездка должна была продлиться два дня, но была сокращена до одного в связи с ситуацией с российским правительством.

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