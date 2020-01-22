Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня

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Поездка президента России Владимира Путина в Израиль и Палестину сокращена с двух до одного дня в связи с ситуацией с российским правительством.
Путин сократил визит в Израиль и Палестину до одного дня
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав её в один день», — приводит РИА Новости слова помощника Путина Юрия Ушакова.

Он отметил, что Москва в этом вопросе встретила полное понимание с израильской стороны.

Визит Путина состоится 23 января.

Также Ушаков сообщил, что Путин в ходе своего визита в Израиль встретится с матерью осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар

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