Путин в Израиле встретится с матерью осуждённой в России Иссахар
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- РИА Новости
«После отдельных переговоров с Нетаньяху состоится совместная с ним встреча нашего президента с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яффой Иссахар», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее в МИД России заявили, что варианты обмена Иссахар пока не рассматриваются.
В декабре 2019 года Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, получившей 7,5 года колонии общего режима.
В апреле 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.
Власти Израиля пообещали добиваться её освобождения.