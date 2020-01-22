Путин в Израиле встретится с матерью осуждённой в России Иссахар

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Российский лидер Владимир Путин в ходе своего визита в Израиль встретится с матерью осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин в Израиле встретится с матерью осуждённой в России Иссахар
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«После отдельных переговоров с Нетаньяху состоится совместная с ним встреча нашего президента с Патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яффой Иссахар», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее в МИД России заявили, что варианты обмена Иссахар пока не рассматриваются. 

В декабре 2019 года Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, получившей 7,5 года колонии общего режима.

В апреле 2019 года девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. 

Власти Израиля пообещали добиваться её освобождения.

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