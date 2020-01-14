В МИД России заявили об отсутствии планов обмена израильтянки Иссахар

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Варианты обмена осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар пока не рассматриваются. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы российского МИД Евгений Иванов.
В МИД России заявили об отсутствии планов обмена израильтянки Иссахар
  • РИА Новости

«Варианты обмена не рассматриваются, насколько мне известно», — цитирует дипломата РИА Новости.

Комментируя намерение защиты обратиться в ЕСПЧ, он отметил, что это прерогатива адвокатов.

Ранее Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, которая получила 7,5 года колонии общего режима.

9 апреля девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал добиваться её освобождения.

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