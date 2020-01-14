В МИД России заявили об отсутствии планов обмена израильтянки Иссахар
- РИА Новости
«Варианты обмена не рассматриваются, насколько мне известно», — цитирует дипломата РИА Новости.
Комментируя намерение защиты обратиться в ЕСПЧ, он отметил, что это прерогатива адвокатов.
Ранее Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, которая получила 7,5 года колонии общего режима.
9 апреля девушку задержали с 9,6 грамма гашиша в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал добиваться её освобождения.