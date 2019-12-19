Суд оставил без изменений приговор осуждённой в России израильтянки
- РИА Новости
«Приговор Химкинского городского суда от 11 октября в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи.
11 октября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков.
Девушку задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, так как в ходе проверки багажа в её рюкзаке было обнаружено 9,6 г гашиша.
Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.