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Суд оставил без изменений приговор осуждённой в России израильтянки

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Московский областной суд оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года в колонии общего режима за контрабанду 9,6 г гашиша.
Суд оставил без изменений приговор осуждённой в России израильтянки
  • РИА Новости

«Приговор Химкинского городского суда от 11 октября в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи.

11 октября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков.

Девушку задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, так как в ходе проверки багажа в её рюкзаке было обнаружено 9,6 г гашиша.

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.

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