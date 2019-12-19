Суд оставил без изменений приговор осуждённой в России израильтянки

Московский областной суд оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года в колонии общего режима за контрабанду 9,6 г гашиша.

РИА Новости

«Приговор Химкинского городского суда от 11 октября в отношении гражданки Израиля Наамы Иссахар оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи. 11 октября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков. Девушку задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, так как в ходе проверки багажа в её рюкзаке было обнаружено 9,6 г гашиша. Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.