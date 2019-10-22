Правозащитники посетили в СИЗО осуждённую за контрабанду израильтянку

Корреспондент RT и член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Даниил Ломакин побывал в СИЗО, где находится израильтянка Наама Иссахар, которую приговорили к 7,5 года в колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

Иссахар сидит в камере вместе с тремя девушками, которые обвиняются по 159-й статье Уголовного кодекса («Мошенничество»).

Администрация учреждения подобрала для Иссахар сокамерниц, которые хоть немного владеют английским языком. Они выступают в роли переводчиков при общении израильтянки с сотрудниками СИЗО.

«Мы слушаем по радио русские песни, Егора Крида например. Девочки мне переводят. Мне очень нравится... Кормят хорошо, лекарства дают, какие нужны. Даже витамины выдали», — сообщила израильтянка.

Она рассказала членам ОНК, что больше всего в заключении ей не хватает встреч с раввином: так как у ФСИН России не заключено соглашение с еврейской религиозной общиной, раввин может приехать к содержащемуся под стражей только в рамках очередного свидания.

По словам руководства ИК-1, разрешение на свидание с раввином Иссахар было дано, однако в назначенный день никто не приехал в колонию.

Как уточняется, девушку в СИЗО несколько раз навещали американские дипломаты.

При этом сотрудник израильского посольства в Москве, по словам Иссахар, приходил только один раз — ещё весной, сразу после ареста.

11 сентября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков.

Девушку задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, так как в ходе проверки багажа в её рюкзаке было обнаружено 9,6 грамма гашиша.

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.