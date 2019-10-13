Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку

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Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, осуждённую в России на семь с половиной лет колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.
Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку
  • Reuters

«Наама совершила серьёзную ошибку и призналась в преступлении, но в случае с молодой женщиной, которая ранее не была судима, вынесенный ей суровый приговор окажет крайне разрушительное влияние на её жизнь», — говорится в письме, копия которого размещена на странице израильского президента в Twitter.

В связи с «особыми обстоятельствами» Ривлин призвал Путина проявить сострадание и лично вмешаться в ситуацию.

11 сентября Химкинский городской суд признал виновной гражданку Израиля и США Нааму Иссахар в контрабанде наркотиков.

Девушку задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, так как в ходе проверки багажа в её рюкзаке было обнаружено 9,6 грамма гашиша.

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