Премьер Израиля пообещал добиваться освобождения Иссахар

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал решение Мособлсуда, оставившего без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой за контрабанду наркотиков.
Премьер Израиля пообещал добиваться освобождения Иссахар
  • Reuters

Об этом Нетаньяху заявил в своём Facebook.

«Несмотря на разочарование в решении суда, я не сдаюсь. Я буду продолжать действовать, используя все пути, чтобы вернуть Нааму домой», — написал он.

Ранее в посольстве Израиля выразили разочарование в решении Мособлсуда по делу Иссахар.

19 декабря Мособлсуд оставил без изменений приговор Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 г гашиша.

В апреле 2019 года Наама Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево. В октябре Химкинский городской суд признал её виновной в контрабанде наркотиков.

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