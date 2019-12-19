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Посольство Израиля прокомментировало решение суда по приговору Иссахар

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В посольстве Израиля разочарованы решением Мособлсуда, который оставил без изменений приговор осуждённой за контрабанду наркотиков гражданке Израиля Нааме Иссахар.
Посольство Израиля прокомментировало решение суда по приговору Иссахар
  • © Naama Issachar
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«Я был на заседании суда. Хочу отметить, что в посольстве Израиля крайне разочарованы его решением. Надеюсь, что скоро, несмотря на приговор, Наама будет дома, а наши добрые отношения с Россией сохранятся», — приводит ТАСС слова исполняющего обязанности посла Израиля в России Якова Ливне.

Ранее Московский областной суд оставил без изменений приговор Химкинского городского суда от 11 октября гражданке Израиля Нааме Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду 9,6 г гашиша.

Девушку задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года, так как в ходе проверки багажа в её рюкзаке было обнаружено 9,6 г гашиша.

Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать Иссахар.

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