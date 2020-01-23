«Не проглядеть первые ростки шовинизма»: Путин призвал провести встречу постоянных членов СБ ООН
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Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Израиль, где принял участие в пятом Всемирном форуме памяти жертв холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В аэропорту Путина встретил глава израильского МИД Исраэль Кац, который выразил благодарность за роль Красной армии в победе над нацистами. Перед началом памятных мероприятий глава российского государства провёл встречи с президентом Реувеном Ривлином и премьером Биньямином Нетаньяху.
«Ни одни документы не могут передать, что вынесли люди»
В ходе встречи с Ривлином Путин поблагодарил израильского президента за возможность посетить Иерусалим, а также заявил о необходимости бороться с любыми проявлениями ксенофобии и антисемитизма.
«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это: он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило», — цитирует Путина РИА Новости.
Также российский лидер принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме бронзовой стелы «Свеча памяти», посвящённой героизму жителей блокадного Ленинграда в период Великой Отечественной войны. В основание монумента в 2019 году была заложена капсула с землёй, привезённой с Пискарёвского мемориального кладбища.
Обращаясь к присутствующим на церемонии, Путин отметил, что факты о блокаде, отражённые в документах, ужасают, однако «ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди». Российский лидер рассказал, что для него трагедия тех лет не пустой звук — он знает о произошедшем по рассказам родителей.
«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — сказал он.
Путин добавил, что недавно, поднимая документы, он обнаружил факт, который его потряс: за годы блокады «ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», а также, лишённые еды, света, тепла они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься наукой и искусством и смогли сберечь город.
Президент России также напомнил, что в Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками отрицать холокост и пересмотреть итоги Второй мировой войны.
«Одна из самых чёрных и позорных страниц мировой истории»
Позже российский лидер выступил на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», прошедшем в мемориальном центре памяти жертв холокоста Яд Вашем. Путин напомнил, что в концлагерях «погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей, среди них более половины — евреи». Он также назвал холокост общей трагедией России и Израиля, напомнив, что 40% замученных евреев были из Советского Союза. Глава государства отметил, что у немецких нацистов во многих странах Европы были пособники, которые зачастую оказывались более жестокими, чем их «хозяева».
- Чемоданы погибших на территории концлагеря «Освенцим»
- РИА Новости
Президент России добавил, что ответственность всех стран мира заключается в том, чтобы трагедии Второй мировой войны не повторились.
«Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир», — сказал Владимир Путин.
Он добавил, что пример должны подать в ООН, и предложил провести по этому вопросу встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности организации: России, Китая, США, Франции и Великобритании.
Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня. В работе форума приняли участие президенты, монархи, премьер-министры из более чем 40 стран. Помимо российского лидера, с заявлениями о неприемлемости антисемитизма и ксенофобии выступили, в частности, британский принц Чарльз, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Майк Пенс.