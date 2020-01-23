«Не проглядеть первые ростки шовинизма»: Путин призвал провести встречу постоянных членов СБ ООН

Президент России Владимир Путин в Иерусалиме принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых жертвам холокоста и освобождению Красной армией концлагеря Освенцим. По словам российского лидера, на всех странах сегодня лежит ответственность за то, чтобы зверства Второй мировой войны никогда не повторились. Путин призвал провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин совершил рабочий визит в Израиль, где принял участие в пятом Всемирном форуме памяти жертв холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря Освенцим. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В аэропорту Путина встретил глава израильского МИД Исраэль Кац, который выразил благодарность за роль Красной армии в победе над нацистами. Перед началом памятных мероприятий глава российского государства провёл встречи с президентом Реувеном Ривлином и премьером Биньямином Нетаньяху.

«Ни одни документы не могут передать, что вынесли люди»

В ходе встречи с Ривлином Путин поблагодарил израильского президента за возможность посетить Иерусалим, а также заявил о необходимости бороться с любыми проявлениями ксенофобии и антисемитизма.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это: он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило», — цитирует Путина РИА Новости.

Также российский лидер принял участие в церемонии открытия в Иерусалиме бронзовой стелы «Свеча памяти», посвящённой героизму жителей блокадного Ленинграда в период Великой Отечественной войны. В основание монумента в 2019 году была заложена капсула с землёй, привезённой с Пискарёвского мемориального кладбища.

Обращаясь к присутствующим на церемонии, Путин отметил, что факты о блокаде, отражённые в документах, ужасают, однако «ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди». Российский лидер рассказал, что для него трагедия тех лет не пустой звук — он знает о произошедшем по рассказам родителей.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер зимой 1942 года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — сказал он.

Путин добавил, что недавно, поднимая документы, он обнаружил факт, который его потряс: за годы блокады «ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», а также, лишённые еды, света, тепла они продолжали трудиться в госпиталях, заниматься наукой и искусством и смогли сберечь город.

Президент России также напомнил, что в Израиле, как и в России, встревожены и возмущены попытками отрицать холокост и пересмотреть итоги Второй мировой войны.

«Одна из самых чёрных и позорных страниц мировой истории»

Позже российский лидер выступил на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом», прошедшем в мемориальном центре памяти жертв холокоста Яд Вашем. Путин напомнил, что в концлагерях «погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей, среди них более половины — евреи». Он также назвал холокост общей трагедией России и Израиля, напомнив, что 40% замученных евреев были из Советского Союза. Глава государства отметил, что у немецких нацистов во многих странах Европы были пособники, которые зачастую оказывались более жестокими, чем их «хозяева».

Чемоданы погибших на территории концлагеря «Освенцим»

РИА Новости

Президент России добавил, что ответственность всех стран мира заключается в том, чтобы трагедии Второй мировой войны не повторились.

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«Нужно быть бдительными и не упустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода. Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир», — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что пример должны подать в ООН, и предложил провести по этому вопросу встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности организации: России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Изначально визит российского лидера в Израиль должен был быть двухдневным, но из-за ситуации с обновлением правительства РФ было решено сократить его до одного дня. В работе форума приняли участие президенты, монархи, премьер-министры из более чем 40 стран. Помимо российского лидера, с заявлениями о неприемлемости антисемитизма и ксенофобии выступили, в частности, британский принц Чарльз, президент Франции Эммануэль Макрон и вице-президент США Майк Пенс.