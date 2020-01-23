Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин во время открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о том, как его брат погиб в окружённом вражескими войсками городе.
Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава России отметил, что никакие документы о трагических событиях тех лет не в состоянии передать того, через что проходили люди во время Великой Отечественной войны.

Ранее Путин рассказал, что недавно ознакомился с архивными документами и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, который его потряс. Он узнал, что «за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови».

18 января российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где во время войны был ранен его отец. Также по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить