Путин рассказал о погибшем во время блокады Ленинграда брате

Президент России Владимир Путин во время открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда в Израиле рассказал о том, как его брат погиб в окружённом вражескими войсками городе.

«Отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер зимой 42-го года и похоронен на Пискарёвском мемориальном кладбище в Петербурге. Среди тысяч, сотен тысяч других горожан», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава России отметил, что никакие документы о трагических событиях тех лет не в состоянии передать того, через что проходили люди во время Великой Отечественной войны.

Ранее Путин рассказал, что недавно ознакомился с архивными документами и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, который его потряс. Он узнал, что «за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови».

18 января российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где во время войны был ранен его отец. Также по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.