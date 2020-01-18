Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец. Об этом сообщает РИА Новости.

В памятном мероприятии также участвовали полномочный представитель президента по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.

Кроме того, Путин осмотрит трёхмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами и представителями патриотических объединений.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин посетит мероприятия по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.