Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»

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Российский президент Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области, где во время Великой Отечественной войны получил ранение его отец. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

В памятном мероприятии также участвовали полномочный представитель президента по СЗФО Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также по случаю 77-й годовщины прорыва блокады Ленинграда президент возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.

Кроме того, Путин осмотрит трёхмерную панораму «Память говорит. Дорога через войну» и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами и представителями патриотических объединений.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщали, что Путин посетит мероприятия по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.

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