Путин посетит мероприятия по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда

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Президент России Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.
Путин посетит мероприятия по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда
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«18 января президент Российской Федерации В.В. Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

В частности, президент возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Ранее Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.

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