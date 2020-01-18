Путин посетит мероприятия по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.

«18 января президент Российской Федерации В.В. Путин примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

В частности, президент возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Ленинградской области и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.

Ранее Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.